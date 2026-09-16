Поселок Лесной планируют официально включить в состав Нижнекамска

Власти Нижнекамского района намерены добиться официального статуса поселка для жилого массива на территории местного лесничества. Сейчас там постоянно живут 153 человека, но юридически полноценный населенный пункт до сих пор не оформлен, сообщает chelny-biz.ru.

Вопрос о поселке Лесном готовят к вынесению на рассмотрение в Кабмине РТ, далее – в Госсовете Татарстана. Ожидается, что населенный пункт включат в состав Нижнекамска. Получение официального статуса позволит участвовать в различных программах развития территории.

Сегодня поселок расположен в 5 км к югу от города, на землях лесничества. Его площадь – чуть более 16 га. Границы территории уже внесены в документы территориального планирования и поставлены на кадастровый учет. В поселке числится 61 хозяйство, построена дорога, проведена линия электропередач, есть телевидение и интернет, реализована газификация.

Начальник правового отдела Рустем Зарифуллин пояснил, что жилой район изначально возник в 1953 году как поселение для работников Биклянского лесничества – тогда он носил название «поселок Биклянское Лесничество». Территория осваивалась в рамках хозяйственной деятельности лесхоза: под жилье, пилораму и сопутствующую инфраструктуру.

Зарифуллин уточнил, что инициатива закрепить статус населенного пункта и присвоить ему соответствующее наименование исходит от самих жителей. Вопрос ранее рассматривался на публичных слушаниях и был поддержан единогласно.

Мэр города Радмир Беляев отметил, что это давний вопрос, но во взаимодействии с республикой нашли юридическую возможность его решить. Он назвал это исторически важным решением и подчеркнул, что главное – довести вопрос до конца и пройти все регламенты.