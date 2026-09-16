Мэр Нижнекамска рассказал, как идет восстановление домов после атаки БПЛА

Фото: канал МАКС Радмира Беляева

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в соцсетях рассказал, как проходит восстановление домов после атаки БПЛА.

По его словам, в доме на проспекте Шинников проходит демонтаж поврежденных конструкций, его завершат в ближайшие полторы недели. После этого планируется проверка газо-, водоснабжения и других коммуникаций, а также установка окон.

В настоящий момент изготавливаются конструкции для окон и формируется список необходимых отделочных работ. Основные конструктивные работы должны завершиться в середине ноября. Жители двух подъездов уже вернулись в свои квартиры.

Еще в одном доме, на Школьном бульваре, уже восстановлены окна в квартирах. Также планируется установка балконных рам в едином стиле.

«Поручил усилить рабочие бригады, чтобы ускорить восстановление домов. Отдельно встретился с жителями пострадавших квартир и старшими по домам. Выслушал вопросы и пожелания. Все обращения взяли в работу», – написал Радмир Беляев.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск 13 сентября погибли двое человек и пострадали 14. Следком возбудил уголовное дело о теракте.