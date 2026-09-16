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Общество 16 сентября 2026 21:57

В Кукморском районе планируют построить молочную ферму

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Проект строительства молочной фермы в Кукморском районе Татарстана получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом появились в Едином государственном реестре заключений экспертизы.

Согласно данным реестра, объект планируют построить в Кукморском районе. Его функциональное назначение указано как здание (сооружение) коровника.

Застройщиком выступает ООО «Агрофирма «им. Гаврилова», зарегистрированное в селе Починок Кучук Кукморского района.

В опубликованных сведениях ЕГРЗ не указаны мощность будущей фермы, количество мест для содержания крупного рогатого скота, стоимость проекта и сроки строительства.

#молочная ферма #кукморский район РТ
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