Позывной «Февраль»: «Дедушка сказал, что очень гордится мной»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Февраль приехал в Набережные Челны всего на несколько часов – не в отпуск, а за гуманитарной помощью для своего подразделения. За это короткое время он успел загрузить два КАМАЗа необходимыми грузами и рассказать о своей службе, семье, товарищах и жизни на передовой.

Позывной Февраль появился просто: военнослужащий родился в феврале. На срочную службу он отправился в 2022 году. По его словам, во время службы замполиты показывали военнослужащим видеоролики о том, как страдают мирные жители.

«Я вот посмотрел, как люди страдают, бабушки, дети. Все, патриотизм сыграл. На следующий день пришел, сказал, что буду подписывать контракт», – вспоминает он.

В июле 2023 года военнослужащий подписал контракт с Министерством обороны России. Для этого его перевели из Республики Марий Эл в Смоленскую область. Уже 9 сентября того же года он отправился за ленту.

О своем решении мужчина сообщил родным еще во время срочной службы. Реакция близких была непростой.

«Я еще со срочки позвонил, сказал, что подписал контракт, ну, буду подписывать контракт, меня переводят. Отреагировали, плакали, переживали», – рассказал он.

Особое место в этой истории занимает дедушка военнослужащего. Он сам прошел через тяжелые испытания: был ликвидатором последствий чрезвычайной ситуации в Припяти, а также участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении, откуда вывозил людей. В результате работы в зоне ЧС дед получил облучение.

Когда дедушка узнал, что внук решил отправиться на фронт, он сказал ему, что гордится его решением.

«Мой дедушка, как узнал, что я подписал контракт и пойду на фронт, сказал, что очень гордится мной за то, что я не спрятался за женские юбки, как говорится. И все, пожелал удачи», – вспоминает военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На передовой Февраль хранит три подарка от самых близких людей. Первый талисман – икона, которую передала мать. Вторую икону подарил дедушка. Еще один талисман – цепочка от девушки. По словам военнослужащего, все они всегда находятся рядом.

«Не знаю, я в это не верю, в общем, не знаю, они, не они помогают, но бывало пару раз, что-то промахивались по мне», – говорит он.

Один из таких эпизодов произошел на Краснолиманском направлении, на точке с позывным «Мороз». Военнослужащие ночью находились в блиндаже, когда над ними завис беспилотник, который на передовой называют «Баба-Яга».

«Начала кружиться. Были три сброса, лежали рядом с товарищем. Товарища затрехсотило сильно, меня не задело ни капли. Ни единого осколка», – рассказал Февраль.

По его словам, на передовой приходится использовать разные укрытия. Есть блиндажи, а есть так называемые лисьи норы – небольшие укрытия, в которых военнослужащие пережидают опасность, когда беспилотники ведут наблюдение.

Одним из самых запомнившихся для военнослужащего стал первый день после прибытия на передовую. Его подразделение высадили возле леса, после чего бойцы около трех часов ждали машину.

«За нами приехала машина, забрала нас, я приехал в лагерь, и в этот же день этот лагерь обстреляли. Он стоял полгода, наверное, ни разу не обстреляли. Я приехал, и сразу кассетами обложили весь лагерь. Ну, трехсотые были. Мне повезло», – вспоминает он.

Сейчас Февраль служит в ремонтном подразделении. Его специалисты занимаются восстановлением различной техники – автомобильной и бронетанковой, ремонтируют орудия и гаубицы. По его словам, в подразделении приходится работать и с новыми видами техники, в том числе с наземными роботизированными комплексами и мотоциклами.

«Особо радуемся мы вообще запчастям. Мы ремонтируем технику, и любые запчасти, колеса – вот это вот прям для нас приоритет. Ну, естественно, одежда, вообще все, в принципе, любая гуманитарная помощь помогает», – отметил военнослужащий.

Именно за такой помощью Февраль и приехал в Набережные Челны. Времени в городе у него было немного, однако за несколько часов удалось загрузить два КАМАЗа всем необходимым.

«Челны поддерживают очень здорово. Мы приехали, загрузили два КАМАЗа всякими нужными вещами. Челны хорошо очень поддерживают. Челны, Елабуга, Нижнекамск. Поддерживают отлично», – сказал он.

По словам военнослужащего, для подразделения важна любая помощь, но особое значение имеют вещи, необходимые для ремонта техники.

Он также отметил поддержку Татарстана в целом. «А Татарстан очень сильно помогает. Наверное, номер один республика по поддержке, гуманитарной помощи вообще», – сказал Февраль.

Находясь на передовой, военнослужащий видит, как постепенно меняется жизнь в населенных пунктах. В частности, он рассказал об инфраструктуре в районе Кременной и Рубежного.

«Очень там инфраструктура быстро меняется в лучшую сторону. Дороги уже от Луганской Народной Республики рядом с населенным пунктом Кременная и с Рубежной, где сейчас стоит наша группа. Получается, дороги там уже по всему городу асфальтированы. Разметка, светофоры, то есть все как уже в нормальном городе. Хотя город был очень хорошо обстрелян в 22–23 году», – рассказал военнослужащий.

По его словам, местные жители также рассказывают о произошедших изменениях. В частности, он вспоминает разговоры с пожилыми женщинами, которые говорили ему, что раньше не получали пенсии и летом откладывали деньги, чтобы зимой оплачивать коммунальные услуги.

На передовой есть и моменты, которые запоминаются не из-за опасности, а благодаря людям. Для Февраля одним из самых счастливых стал день, когда его товарищи, которых он считает близкими друзьями, вернулись на базу после того, как считались погибшими.

«Сказали по рации, что дрон увидел, что они 200-е. Прошло две недели, и они вернулись назад. Радостный день», – рассказал он.

Несмотря на пережитое, военнослужащий говорит, что настроение у бойцов остается боевым. «Победа 100% будет за нами рано или поздно», – отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Приезжая домой, Февраль старается увидеть всех родных. Это стало его семейной традицией.

«Когда я приезжаю, я по всем родным сам обкатываюсь. Дня четыре я точно трачу на то, чтобы всех обкатать, со всеми поздороваться, посидеть. А так, это всегда по-разному, смотря в какое время года приезжаешь», – рассказал он.

Сейчас его снова ждет служба. А перед возвращением он передал слова благодарности тем, кто помогает его подразделению.

«Хотелось бы сказать спасибо за то, что не забывают про нас там, за то, что помогают всеми возможными способами. Любая гуманитарная помощь для нас – это приятно в любом виде. Победа будет за нами».