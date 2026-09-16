В Татарстане приступили к сбору желудей дуба черешчатого

В Республике Татарстан началась заготовка желудей дуба черешчатого. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в состав федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В этом году планируется собрать не менее 10 тонн желудей. Урожайность неплохая. Все семена будут проверены в Центре защиты леса Республики Татарстан. Собранные желуди будут использованы для выращивания саженцев, которые в дальнейшем послужат для увеличения лесных массивов республики», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, с начала 2026 года в республике заготовлено 1 469 кг семян лесных растений, в том числе семян сосны – 617 кг, ели – 342 кг, дуба – 250 кг, березы – 60 кг, липы – 15 кг, ясеня – 185 кг.

Заготовка семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Он начал реализовываться с 2025 года. Проектом установлено достижение двух целевых индикаторов – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» и «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом), тыс. га».