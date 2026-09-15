«Он жил работой»: не стало руководителя «Главтатдортранса» Эдуарда Данилова

Вчера вечером не стало Эдуарда Данилова – многолетнего руководителя «Главтатдортранса», с именем которого связаны многие крупные дорожные проекты Татарстана. О его профессиональном пути, работе в дорожной отрасли и о том, каким его запомнили коллеги, – в материале «Татар-информа».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Прощание с Эдуардом Даниловым пройдет в КЦ «Сайдаш»

На 55-м году жизни скончался директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов, более 13 лет руководивший одним из ключевых учреждений дорожной отрасли Татарстана. Его не стало 14 сентября. Информацию о смерти «Татар-информу» подтвердили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Причины и обстоятельства не сообщаются.

«Коллектив Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и вся дорожная отрасль Татарстана выражают искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Юрьевича. Его имя навсегда останется в истории дорожного хозяйства республики как имя человека, отдавшего делу всю свою энергию и талант», – отметили в ведомстве.

В последний путь Эдуарда Данилова проводят 16 сентября. Прощание пройдет в казанском Культурном центре «Сайдаш», панихида начнется в 10 часов. Похоронят его на Арском кладбище.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

От дорожного мастера до руководителя «Главтатдортранса»

Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года в Казани. В 2000 году окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы» и практически всю профессиональную жизнь связал с дорожной отраслью.

Начинал мастером в пригородном дорожном управлении «Татавтодора», затем работал инженером производственно-технического отдела и прорабом. В 2003 году перешел в «Дорожный сервис РТ», где прошел путь от начальника строительного участка до руководителя технического отдела и производственной базы.

В 2008 году он возглавил Пригородный филиал «Татавтодора». Спустя два года перешел в «Главтатдортранс», а уже в марте 2011-го был назначен заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. На этой должности проработал почти два года.

1 февраля 2013 года Эдуард Данилов вернулся в «Главтатдортранс» уже в качестве руководителя. Учреждение, подведомственное Миндортрансу Татарстана, выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений республики.

Во главе «Главтатдортранса» он оставался до последних дней. С 2021 года также руководил Дирекцией финансирования программ дорожных работ.

За годы работы получил звания заслуженного строителя Татарстана и заслуженного строителя России, медаль РТ «За доблестный труд», знак «Почетный дорожник России» и другие отраслевые награды.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От Универсиады до БРИКС: 13 лет во главе «Главтатдортранса»

К руководству «Главтатдортрансом» Эдуард Данилов пришел в особый для Казани год. До старта летней Универсиады оставалось несколько месяцев, город завершал масштабную подготовку, частью которой было обновление дорожной инфраструктуры.

За Универсиадой последовали другие крупные события. В наградном списке руководителя появилась памятная медаль Игр 2013 года, затем награды, связанные с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Сочи и чемпионатом мира по водным видам спорта в Казани. В 2019 году его отметили благодарностью Президента Татарстана за вклад в подготовку и проведение чемпионата WorldSkills, а в 2024-м – памятной медалью за проведение саммита БРИКС.

За эти годы менялась и дорожная карта самой Казани. Одним из заметных проектов последних лет стала реконструкция Осиновской улицы – одного из основных выездов из «Салават Купере» и Осиново в сторону Горьковского шоссе. Двухполосную дорогу расширили до четырех полос, обустроили тротуары, освещение, остановочные площадки, ливневую канализацию и шумозащитные экраны. Заказчиком работ выступал «Главтатдортранс».

О том, насколько остро стояла проблема, глава учреждения рассказывал на открытии движения: до реконструкции дорога от Горьковского шоссе до жилого комплекса «Салават Купере» могла занимать не менее 45 минут. Чтобы расширить Осиновскую, пришлось выкупить и снести около двух десятков строений и перенести инженерные коммуникации. Стоимость работ составила около 1,16 млрд рублей.

Большая реконструкция шла и на Горьковском шоссе. Здесь расширяли проезжую часть, строили разворотные узлы, надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары и велодорожку. О ходе работ руководитель «Главтатдортранса» неоднократно рассказывал журналистам – в том числе о переносе инженерных коммуникаций и строительстве транспортной развязки на пересечении Горьковского шоссе с улицами Восстания, Фрунзе и Болотникова.

Еще одним крупным этапом стала подготовка столицы Татарстана к саммиту БРИКС в 2024 году. К международному событию в Казани обновили 29 участков дорог, на 22 улицах установили освещение.

Но за крупными городскими объектами оставалась гораздо более масштабная дорожная сеть всей республики. В 2026 году объем программы дорожных работ в Татарстане превысил 93 млрд рублей. Планировалось построить и реконструировать около 71 км дорог и отремонтировать более 1,1 тыс. км региональной сети.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мосты, развязки и дороги в районах Татарстана

Крупные казанские стройки были только частью работы «Главтатдортранса». География объектов охватывала всю республику – от мостов через небольшие реки до транспортных развязок и дорог, от которых напрямую зависело сообщение между населенными пунктами. Учреждение выступало государственным заказчиком таких работ.

В августе 2023 года в Ютазинском районе завершили реконструкцию моста через реку Дымку возле села Абсалямово. Работы велись на региональной дороге «Уруссу – Октябрьский» – Абсалямово – Уба, а «Главтатдортранс» выступал техническим заказчиком объекта.

В Новошешминском районе была построена разноуровневая транспортная развязка на пересечении автодороги Алексеевское – Альметьевск с региональной трассой Азеево – Черемшан – Шентала. Она позволила развести транспортные потоки на разных уровнях.

Не все проекты были связаны с крупными трассами. Отдельной задачей оставались дороги к населенным пунктам, дачным массивам и территориям, где из года в год росла транспортная нагрузка. Один из таких примеров – новая дорога к Боровому Матюшино.

Необходимость ее строительства глава «Главтатдортранса» в 2025 году объяснял высокой нагрузкой на существующую дорогу в летний период. По его словам, в разгар сезона автомобилисты могли проводить здесь в пробках до трех часов. Новая дорога должна была стать альтернативным маршрутом к населенным пунктам и садовым обществам Лаишевского района.

За объектами, которые открывали торжественно, оставалась менее заметная ежедневная работа – ремонт и содержание региональных дорог. Зимой к ней добавлялись снегопады и гололед: дорожные службы выводили на трассы технику, готовили запасы противогололедных материалов. О готовности сети к зимней погоде руководитель учреждения регулярно отчитывался в течение сезона.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все ступени роста прошел не в кабинетах, а реально на дороге»

В «Татавтодоре», где Данилов начинал профессиональный путь, «Татар-информу» рассказали о совместной работе с ним.

«Эдуард был настоящим человеком. Помните старый советский фильм «Мировой парень»? Вот такой он и был. Потомственный дорожник, профессионал высшей квалификации, все ступени роста прошел не в кабинетах, а реально на дороге. На самом деле все привычные сегодня технологии ремонта, строительства, содержания дорог внедрялись при его непосредственном участии. Пришел он к нам еще в акционерное общество «Дорожный сервис Республики Татарстан» 23 года тому назад, тридцатилетним. Практически парнем был, начальником участка», – рассказали коллеги Данилова из «Татавтодора».

В начале 2000-х некоторые технологии, которые сегодня широко применяются в дорожном строительстве, только начинали осваивать. Этот процесс сопровождался обучением у иностранных специалистов и адаптацией зарубежной техники.

«То, что сегодня уже все освоили, тогда это было в новинку, вызывало недоверие более возрастных коллег. Он через это все прошел – и через негатив, обучение с иностранными специалистами, адаптацию иностранной техники. При обучении, внедрении, адаптации допускалось много и детских ошибок, наивных. Набили шишек, научились. Зато теперь другие уже учатся у нас, как работать. Поэтому это уже означает, что действительно это было сделано не зря. Все это работает. Тот же щебеночно-мастичный асфальтобетон, холодная регенерация – все подвергалось критике, но Эдуард через это все прошел», – отметили в «Татавтодоре».

В 2010 году Данилов перешел в «Главтатдортранс», в 2011-м стал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а в 2013 году возглавил учреждение.

«Он был настоящим руководителем, который знает, чем он руководит. Он знал хозяйство, которым руководил. Он не был «менеджером» в кавычках, как сейчас модно, из тех, кто готов управлять чем угодно, лишь бы управлять. Эдуард таким не был», – поделились коллеги Данилова.

«На сегодняшний день «Главтатдортранс» практически главный заказчик по дорожному хозяйству. Не только по региональной дорожной сети, но и по улично-дорожной сети городов, включая крупнейшие наши города – Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Все это проходило через его службу, под его руководством. Эдуард работал с огромным напряжением, в отпуска практически не ходил. Как уж банально говорят – горел на работе. Хотя и говорили ему, но не прислушивался», – рассказали коллеги.

В «Татавтодоре» рассказали, что последний разговор с Даниловым состоялся примерно за неделю до его смерти.

«Неделю назад еще ругал его, что пора бросать курить. Все улыбался. И соглашался, но не бросал. Вот такой он был парень», – рассказали в «Татавтодоре».

«Он жил работой»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель директора «Главтатдортранса» Александр Куканов назвал Эдуарда Данилова большим профессионалом и гиперответственным человеком.

«Он большой профессионал, заслуженный строитель Российской Федерации – такое звание зря не дают! Он был гиперответственным человеком, неравнодушным. Любой вопрос воспринимал как свой личный. Он жил работой», – рассказал Куканов «Татар-информу».

«Не берег он себя – за все болел. В простом общении был доступный, с чувством юмора – на такой работе это тоже немаловажно. Хороший семьянин», – сказал заместитель директора «Главтатдортранса».

Какую-то одну историю за годы совместной работы с Даниловым Куканов выделить не смог.

«Ситуаций у нас, на самом деле, много было совместных. Я девять лет с ним работал, у нас кабинеты – двери напротив. Мы очень много времени проводили вместе. С ним было интересно работать, он очень интересный и позитивный человек», – рассказал он.

Известие о смерти Данилова стало для Куканова неожиданным.

«Всегда подтянутый, всегда с иголочки, всегда за собой следил. Он для нас был примером», – сказал Куканов.

Ильнур Нурмухаметов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Его уход – большая утрата для всей дорожной отрасли»

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильнур Нурмухаметов выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Эдуарда Данилова. Их связывали долгие годы совместной работы в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

«От лица всего нашего коллектива и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Эдуарда Юрьевича Данилова. Его уход из жизни стал для нас тяжелым известием», – сказал Нурмухаметов.

По его словам, Данилов посвятил профессиональную жизнь развитию дорожной отрасли Татарстана.

«Эдуард Юрьевич был профессионалом высочайшего уровня, человеком, который посвятил свою жизнь развитию дорожной отрасли Республики Татарстан. Мы знали его как ответственного руководителя, мудрого наставника и надежного коллегу, для которого интересы дела и безопасность людей всегда стояли на первом месте», – отметил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Нурмухаметов также рассказал о годах их совместной работы в Миндортрансе республики.

«Мы всегда ценили его как единомышленника, с которым было легко и приятно решать самые сложные задачи. Его уход – это большая утрата для всех нас и для всей дорожной отрасли», – подчеркнул он.