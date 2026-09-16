Путин: «Выборы станут ответом тем, кто хочет лишить Россию суверенитета»

Президент России Владимир Путин заявил, что парламентские выборы станут ответом тем, кто стремится ослабить страну и ограничить ее суверенитет. Об этом он сказал в обращении к россиянам накануне дня голосования.

По словам главы государства, результаты выборов должны стать общим ответом тем, кто хочет сдержать развитие России, лишить ее суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».