Хамон из баранины и зумеры: какие проблемы приходится решать рестораторам

Какие блюда могут стать локальными брендами Татарстана наравне с чак-чаком, что позволяет удерживать кадры в общепите и почему работа с клиентом сегодня приобретает особую важность, обсудили на стратегической сессии Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.





Рестораторы, шеф-повара и поставщики продукции для заведений общепита собрались по приглашению Ассоциации рестораторов и отельеров (АРиО) Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Встреча собрала десятки представителей ресторанной сферы

Рестораторы, шеф-повара и поставщики продукции для заведений общепита собрались по приглашению Ассоциации рестораторов и отельеров (АРиО) Татарстана, чтобы устроить мозговой штурм.

«Мы сейчас находимся не на пике сезона, поэтому подобные встречи особенно важны. В лице ассоциации мы готовы вас поддерживать по самым разным вопросам. Все проблемы обсуждаемы и решаемы», – задал тон дискуссии президент АРиО РТ Зуфар Гаязов.

Зуфар Гаязов: «Мы сейчас находимся не на пике сезона, поэтому подобные встречи особенно важны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники разделились на четыре группы: одни обсуждали, как работать с новыми налогами, другие – где искать сотрудников, третьи – как перестроить финансы бизнеса, четвертые – как продвигать местные продукты. За каждым столом делились наболевшим и вместе искали решения.

Что может стать главным деликатесом Татарстана

Шеф-повара за своим столом обсуждали, какие местные продукты могут стать гастрономическими брендами Татарстана и что мешает их продвижению.

«Важно создавать продукцию, которая бы ассоциировалась с Татарстаном. Конечно, у нас есть чак-чак и эчпочмак, но этого недостаточно. Мы видим главный акцент в формировании бренда деликатесов, которые бы символизировали нашу республику», – рассказал «Татар–информу» один из участников обсуждения, директор гильдии поваров Татарстана Ильдар Такиуллин.

Ильдар Такиуллин: «Важно, чтобы это был бренд Татарстана. Чтобы человек знал, покупая, например, хамон из баранины, что он сделан именно у нас в республике, как происходит с тем же чак-чаком» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такими брендами, по его мнению, могут стать хамон из баранины и вяленый гусь. Их уже подают в некоторых ресторанах, но для того, чтобы эти деликатесы ассоциировались с Татарстаном, нужно системно заниматься их продвижением.

«Важно об этом говорить. Часто возникает такая ситуация, что гости спрашивают, где можно приобрести то или иное блюдо, чтобы купить с собой в качестве гостинца. Важно, чтобы это был бренд Татарстана. Чтобы человек знал, покупая, например, хамон из баранины, что он сделан именно у нас в республике, как происходит с тем же чак-чаком», – объяснил собеседник агентства.

Шеф-повара предложили продвигать местные продукты под общим брендом «Сделано в Татарстане».

Но работать с местными производителями ресторанам не всегда просто. По словам Такиуллина, поставки бывают нестабильными, цены скачут, а фермерские хозяйства не всегда правильно оформляют документы.

Как правильно работать с зумерами

Еще одна проблема ресторанов – нехватка сотрудников. В общепите работает много студентов и молодежи, и работодателям важно найти с ними общий язык.

«Проблемы в работе с зумерами нет, главное – правильный подход. Важно объяснить им ценность работы и важность ответственности. Часто это ребята, которые совсем недавно вступили во взрослую жизнь», – пояснил «Татар-информу» директор сети 1st GALLERY Алишер Шукуров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, наладить контакт с молодыми сотрудниками помогает совместная работа над соцсетями заведения. Рестораны Татарстана давно это практикуют: их работники часто становятся героями коротких роликов и постов.

Привлекать и удерживать сотрудников, по мнению участников, помогают неформальная атмосфера в коллективе, комфортные рабочие места и индивидуальный подход к каждому. Еще одно направление – сотрудничество с вузами.

«В нынешних реалиях бизнесу нужно перегруппироваться»

Самым востребованным стало обсуждение налогов. По словам кандидата экономических наук, эксперта в области налогообложения и финансового консультирования Альбины Губайдуллиной, главный вопрос для бизнеса сейчас – это разобраться во всех последних изменениях законодательства.

«С 2024 года налоговая реальность сильно изменилась. В этих реалиях бизнесу нужно перегруппироваться. Важный вопрос сегодня – не все бизнесмены знают все нюансы, существуют множество способов оптимизировать налоговую нагрузку», – подчеркнула она в беседе с «Татар-информом».

Для ресторанной сферы, например, при соблюдении определенных условий, можно снизить НДС, а также можно проводить работу по определенным выплатам, которые не облагаются страховыми взносами.

Как помогает ресторанной сфере искусственный интеллект

Новые технологии меняют привычный распорядок, в том числе, в ресторанном бизнесе. Уже сейчас искусственный интеллект выступает большим помощником для бизнесменов, рассказал «Татар-информу» ресторатор, предприниматель, создатель ресторанного холдинга «Аталар» Раис Валеев.

«Искусственный интеллект очень помогает в аналитике данных, дает подсказки, что нужно делать как собственникам, так и персоналу. Это помогает экономить и больше зарабатывать», – рассказал он.

С помощью искусственного интеллекта можно грамотно регулировать среднюю стоимость чека и его наполняемость, добавил собеседник агентства.

По его словам, сегодня рестораторам важно обратить особое внимание на планирование и распределение бюджета. А также новые реалии диктуют особые приоритеты в отношениях с клиентами.

«Сегодня важно обращать внимание на эмоциональный сервис. Задача каждого ресторана – сделать так, чтобы гость получил удовольствие и захотел вернуться снова. Важно начать с этим работать уже сегодня, чтобы получить выгоду в будущем», – заключил он.