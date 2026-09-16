В Казани пройдет Всероссийская конференция по образованию в сфере закупок

Вторая всероссийская конференция образовательных организаций в сфере закупок пройдет в Казани с 23 по 25 сентября 2026 года при поддержке правительства нашей республики в рамках Всероссийского форума в сфере закупок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

«Мы ждем представителей федеральных органов власти, экспертов в сфере закупок, наших коллег из регионов, преподавателей ведущих вузов страны. Всего конференция охватит 36 регионов нашей страны», – поделился он.

В рамках конференции пройдут тематические секции, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам в сфере закупок. Также предусмотрен образовательно-просветительский день для заказчиков, чья программа охватывает изменения в 44-ФЗ, национальный режим, практику закупок в здравоохранении.

«Я уверен, что наш опыт может быть полезен и другим регионам нашей страны. Мы открыты к активному обмену лучшими практиками», – подчеркнул Зиатдинов.