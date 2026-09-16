«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и выиграл первое «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3.

Это было первое «зеленое дерби» нынешнего сезона, команды вышли на лед в ретро-формах.

Дубль Девина Броссо и гол Данилы Алалыкина обеспечили уфимцам преимущество 3:0.

Казанцы ответили шайбой Альберта Яруллина, затем Митчелл Миллер отыграл еще одну, а за 35 секунд до конца новичок Егор Соколов сравнял счет.

В овертайме Миллер оформил дубль и принес победу «Ак Барсу».

Казанцы набрали девять очков и остались на втором месте Востока. «Салават» — на седьмой строчке.

18 сентября казанцы на выезде сыграют с «Сочи».