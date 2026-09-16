«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и выиграл первое «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3.
Это было первое «зеленое дерби» нынешнего сезона, команды вышли на лед в ретро-формах.
Дубль Девина Броссо и гол Данилы Алалыкина обеспечили уфимцам преимущество 3:0.
Казанцы ответили шайбой Альберта Яруллина, затем Митчелл Миллер отыграл еще одну, а за 35 секунд до конца новичок Егор Соколов сравнял счет.
В овертайме Миллер оформил дубль и принес победу «Ак Барсу».
Казанцы набрали девять очков и остались на втором месте Востока. «Салават» — на седьмой строчке.
18 сентября казанцы на выезде сыграют с «Сочи».