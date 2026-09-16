Школьников и ученых приглашают на мероприятия от «Инновации»

Московская областная общественная организация «Инновация» объявила о начале приема заявок на ежегодные творческие и научные мероприятия для молодежи. Проекты реализуются при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, сообщили организаторы.

Организаторы приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, воспитанников творческих студий, а также молодых ученых, педагогов и наставников. Главная цель мероприятий – развитие интереса к науке, творчеству и спорту, поддержка талантов и профессиональное становление молодежи.

Победители получат дипломы, знаки отличия и рекомендательные письма, которые станут преимуществом при поступлении в вузы или трудоустройстве. Лучшие научные работы опубликуют в сборниках тезисов.

Ключевые направления и сроки приема работ:

«Поколение науки» – соревнование для школьников и студентов в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности. Осенний цикл 2026 года: с 1 сентября по 14 ноября 2026 года. Зимний цикл 2027 года: с 19 января по 2 марта 2027 года.

Конкурс искусств и народного творчества «Призвание» – проект, направленный на сохранение традиций и развитие творческого потенциала. Прием работ: с 11 сентября по 24 ноября 2026 года.

«Мир прекрасен» – общенациональный проект для поддержки талантливых авторов в визуальном и исполнительском искусстве. Прием работ: с 2 сентября по 27 октября 2026 года.

«Моя гордость – моя профессия!» – профессиональное состязание для работников образования, направленное на популяризацию передового педагогического опыта. Осенний цикл 2026 года: с 2 сентября по 4 декабря 2026 года. Зимний цикл 2027 года: с 15 января по 31 марта 2027 года.

Участие в конкурсах добровольное и бесплатное. Выбрать подходящее направление и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте.