Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб увеличилось на 25 человек, сообщили «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции NAN Кебаб №1, в том числе 16 человек выявлены активно», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все пострадавшие имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. В случае отказа возмещать убытки добровольно, необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ с заявлением и документами, подтверждающими расходы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 33 клиентов кафе NAN Кебаб, расположенного на улице Беломорской в Казани, выявили заражение кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения и заражение продуктов кишечной палочкой и сальмонеллами. Возбуждено уголовное дело.

По последней информации Минздрава РТ, в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова находились 26 пациентов с кишечным отравлением. Подробнее – в материале «Татар-информа».