В Минюсте РТ сообщили о планах ввести почетное звание для судебных приставов

В Минюсте РТ сообщили о планах ввести новое почетное звание «Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан». Новая госнаграда должна укрепить престиж службы и повысить мотивацию сотрудников.

В настоящий момент законопроект находится на стадии разработки. Предполагается, что звание будет присваиваться приставам за особые заслуги в обеспечении работы судов, исполнении судебных и иных актов, а также за подготовку новых кадров.

Новую награду уже обсуждали на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам в Минюсте Татарстана под председательством первого замминистра Ильи Гомзика.

«Принятие законопроекта обеспечит заслуженное признание труда сотрудников», – отмечено на заседании.