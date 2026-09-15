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Общество 15 сентября 2026 12:07

В Минюсте РТ сообщили о планах ввести почетное звание для судебных приставов

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В Минюсте РТ сообщили о планах ввести новое почетное звание «Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан». Новая госнаграда должна укрепить престиж службы и повысить мотивацию сотрудников.

В настоящий момент законопроект находится на стадии разработки. Предполагается, что звание будет присваиваться приставам за особые заслуги в обеспечении работы судов, исполнении судебных и иных актов, а также за подготовку новых кадров.

Новую награду уже обсуждали на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам в Минюсте Татарстана под председательством первого замминистра Ильи Гомзика.

«Принятие законопроекта обеспечит заслуженное признание труда сотрудников», – отмечено на заседании.

#минюст РТ #УФССП по РТ
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