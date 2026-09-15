На горячую линию ЦИК Татарстана поступило более 400 обращений

На горячую линию Центральной избирательной комиссии Татарстана поступило 424 обращения. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства республики.

«Во время прошлой избирательной кампании около 720 звонков поступило на телефон горячей линии. В этом году есть новшество – не только операторы нашего колл-центра отвечают на вопросы избирателей, но и члены Центральной избирательной комиссии принимали звонки», – рассказал глава Центризбиркома.

По его словам, 65 избирателей интересовались адресом избирательного участка и временем его работы, 196 вопросов поступило о «Мобильном избирателе». Еще 35 обращений касалось информации о кандидатах от партий, 30 – телефонов участковых и территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, 76 татарстанцев попросили проверить их данные в списках избирателей, 20 человек спросили о голосовании на дому. «По хозяйственным вопросам и ремонту было всего два звонка. Все обращения отработаны, ответы избиратели получили», – подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что всего в избирательной системе Татарстана обеспечивают подготовку к голосованию более 21,6 тыс. человек. «Опыт работы в избирательных кампаниях имеют более 71% членов участковых комиссий. У нас очень сильная команда», – заявил Кондратьев.

Позвонить на горячую линию Центральной избирательной комиссии РТ можно по номеру: 8 (843) 292-84-33.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.