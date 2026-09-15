Резервные участки и наблюдатели стран СНГ: как Татарстан подготовился к выборам

Три дня остается до старта голосования на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане к предстоящим выборам подготовлены избирательные участки и напечатаны бюллетени. В республике проработаны меры безопасности для всех участников избирательного процесса и вопросы контроля за ходом голосования. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В России 18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане 43 тыс. избирателей проголосуют впервые

Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к предстоящим выборам, заявил на брифинге в Доме Правительства РТ председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

В России 18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. В состав парламента будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании по федеральным партийным спискам допущено 80 кандидатов, которые представляют 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

«В Татарстане от шести политических партий 32 кандидата. Для проведения выборов депутатов Госдумы в республике образовано шесть одномандатных округов: Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский, Центральный», – уточнил глава Центризбиркома.

Андрей Кондратьев: «В Татарстане от шести политических партий 32 кандидата» Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Здесь три кандидата – от партии КПРФ, ЛДПР и самовыдвиженец. На муниципальных выборах – 557 кандидатов на 202 мандата. В Высокогорском округе избиратели получат самое большое количество бюллетеней, поскольку там идет голосование на выборах депутатов Госдумы, депутата Госсовета и на муниципальных выборах», – подчеркнул Кондратьев.

По его словам, всего в Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тыс. будут голосовать впервые.

Образованы также 42 временных избирательных участка. Они будут располагаться в местах временного пребывания граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«54 тыс. избирателей изъявили желание голосовать не там, где прописаны, а там, где им удобно»

Проведение выборов в Татарстане обеспечат 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. Все три дня голосования избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов, рассказал Кондратьев.

Образованы также 42 временных избирательных участка. Они будут располагаться в местах временного пребывания граждан: 36 – в клиниках, больницах и госпиталях ветеранов войн, два – в санаториях «Ливадия» и «Бакирово», четыре – в следственных изоляторах.

Татарстанцы смогут проголосовать на избирательных участках по месту регистрации, а также по месту пребывания, воспользовавшись ранее, до 14 сентября, сервисом «Мобильный избиратель».

«С таким количеством обращений через «Мобильный избиратель» мы сталкиваемся впервые. Это говорит о его востребованности. У нас 54 тыс. избирателей изъявили желание голосовать не там, где они прописаны, а там, где им удобно. Это на 55% больше того количества, которое было на предыдущих выборах, – 32 тыс.», – заметил председатель ЦИК РТ.

Он добавил, что татарстанцы, у которых по состоянию здоровья не получится прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Подать заявку на надомное голосование можно до полуночи 17 сентября на едином портале госуслуг. Можно также обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов 20 сентября.

«Члены участковых комиссий придут на дом и обеспечат конституционные права избирателей. И проект, который мы запустили в прошлом году, – волонтеры на избирательном участке. 476 человек заявились помогать нашим избирателям на участке. Заявку на их помощь можно подать на едином портале госуслуг», – заявил Кондратьев.

Кроме того, по его словам, в этом году для всех избирателей доступно голосование в 152 странах.

Татарстанцы смогут проголосовать на избирательных участках по месту регистрации, а также по месту пребывания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если будет реальная угроза атаки БПЛА или ракетная угроза, то избирательные участки прервут работу»

В Татарстане определено более 2,2 тыс. резервных участков для голосования. И при необходимости участковая избирательная комиссия переведет голосование на резервный участок, сообщил председатель ЦИК.

«В этом году зарезервированы автобусы для голосования на всей территории республики – в городах и районных центрах. Это нововведение в свое время было предложено Казанью – резервирование вместительных автобусов. И в случае определенных ситуаций можно перейти на голосование в автобусах», – подчеркнул он.

Участковые и территориальные избирательные комиссии также отработали алгоритмы действий в случае беспилотной и ракетной опасности в дни голосования, заявил Кондратьев.

По его словам, если будет реальная угроза атаки БПЛА или ракетная угроза, то избирательные участки прервут работу. «Если такая угроза возникнет в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления отбоя воздушной тревоги», – уточнил глава Центризбиркома.

В Татарстане изготовлено более 5,8 млн избирательных бюллетеней Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Все дни голосования бюллетени будут находиться в сейфах под круглосуточным видеоконтролем

В Татарстане изготовлено более 5,8 млн избирательных бюллетеней, из них половина предназначена для голосования по федеральному избирательному округу и столько же для голосования по одномандатным избирательным округам, рассказал Кондратьев.

«Все напечатанные в республике бюллетени доставлены на территориальные избирательные комиссии. И 18 сентября они будут на участковых избирательных комиссиях под круглосуточной охраной», – подчеркнул он.

Бюллетени напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском. «Используется защитная тангирная сетка – это уникальный орнамент, разработанный татарстанскими полиграфистами. Синего цвета – на бюллетенях по федеральному округу, зеленого – на бюллетенях по одномандатным избирательным округам», – отметил председатель ЦИК.

Впервые на выборах внедрен еще один элемент защиты бюллетеней – микрошрифт.

«Самое главное – фиксация бюллетеней. Это будет печать в правом верхнем углу участковой избирательной комиссии и две подписи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», – заявил глава Центризбиркома.

В дни голосования после 20 часов бюллетени в присутствии наблюдателей достанут из урн и разместят в сейф-пакеты, которые опломбируют и поместят в металлические сейфы. 20 сентября, после окончания избирательной кампании, сейф-пакеты вскроют для подсчета голосов. До этого они будут находиться под круглосуточным видеоконтролем.

За ходом голосования на избирательных участках в Татарстане будут следить 14 тыс. наблюдателей Фото: © «Татар-информ»

«В преддверии голосования ожидаем прибытия миссии наблюдателей стран СНГ»

За ходом голосования на избирательных участках в Татарстане будут следить 14 тыс. наблюдателей, в том числе 2,8 тыс. – от Общественной палаты республики, сообщил Кондратьев.

«В преддверии голосования ожидаем прибытия миссии наблюдателей стран СНГ. Также Международный молодежный фестиваль, который проходит в Екатеринбурге, делегирует нам своих международных экспертов. Мы обеспечим им участие в избирательном процессе. Это крайне важно для открытости избирательного процесса», – отметил он.

Точно известно, что в Татарстан приедут пять представителей стран СНГ под руководством заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтара Ермана, добавил председатель ЦИК.

«Ждем окончательный и утвержденный список. Я очень рассчитываю на то, что все эти три дня они будут работать с нами, будут на участках наблюдать за избирательным процессом и потом выскажут свое видение», – подчеркнул он.

Для контроля за ходом голосования на тысяче избирательных участках установлено 2 тыс. видеокамер, они будут работать в режиме видеонаблюдения. На остальных участках организуют видеофиксацию.

«Все избирательные участки будут обеспечены видеоконтролем, кроме тех, которые располагаются в больницах, СИЗО. Но на этих участках будет работать большое количество наблюдателей», – сказал Кондратьев.

Азат Абзалов: «На избирательных участках будут работать ярмарки народного потребления. На них можно будет приобрести товары российских производителей по ценам, сниженным до 20%» Фото: prav.tatarstan.ru

На избирательных участках казанцы смогут приобрести продукцию по низким ценам

В дни выборов в Казани подготовлены культурная и образовательная программы, рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по социальным вопросам Азат Абзалов.

«На избирательных участках будут работать ярмарки народного потребления. На них можно будет приобрести товары российских производителей по ценам, сниженным до 20%», – сообщил он.

По словам Абзалова, каждый проголосовавший избиратель получит специальный браслет, который предоставит бесплатный проезд в общественном транспорте в течение трех дней голосования, а также доступ на несколько мероприятий.

В том числе можно будет принять участие в фотоконкурсе во «ВКонтакте» под хештегами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга с розыгрышем ценных призов и трех автомобилей.

«Это возможность выиграть смартфоны, автомобили. Автомобили очень хорошего качества, отечественного производства», – заметил замруководителя исполкома Казани.