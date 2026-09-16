Во Владивостоке спортсмен поймал тунца весом 232 кг

Во Владивостоке спортсмен выловил тунца весом 232 кг. Рыба длиной 217 см клюнула на удочку в районе бухты Тихой. Об этом сообщает «КП – Владивосток».

Улов принадлежит Даниле Расохину, руководителю секции морской рыбалки краевой Федерации рыболовного спорта. 15 сентября он поймал гигантского тунца и четыре часа вываживал его из воды.

После того как рыбу доставили на берег, туристы начали фотографироваться с уловом. Очевидец снял происходящее на видео и рассказал, что пойманный тунец стал рекордным для Дальнего Востока. По его словам, размер рыбы официально измерили судьи.

Достижение Расохина зафиксировали судьи. Пойманный тунец стал новым рекордом по вылову рыбы спортивным способом.