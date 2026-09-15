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Общество 15 сентября 2026 16:25

В Елабуге представили новых начальников Управления образования и дома-интерната

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В Елабуге представили новых начальников Управления образования и дома-интерната
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Новые руководители Управления образования и дома-интерната для престарелых представлены в Елабуге. Об этом стало известно на совещании по вопросам жизнедеятельности города.

Начальником Управления образования назначен Салават Гимранов. Директором дома-интерната для престарелых стал Ильшат Гарифуллин.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев отметил, что одной из важных задач в сфере образования остается усиление профориентационной работы и взаимодействия школ с предприятиями района.

«Наши дети должны знакомиться с профессиями со школьной скамьи и оставаться жить и трудиться в родном городе», – подчеркнул глава района.

На фото: Ильшат Гарифуллин

Он пожелал новым руководителям успехов и плодотворной работы.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

#елабужский район рт
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