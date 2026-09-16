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Происшествия 16 сентября 2026 19:48

В России серию вакцин для собак отозвали из-за обнаружения вируса болезни Ауески

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В России серию вакцин для собак «Мультикан-8» отозвали из-за обнаружения смертельного вируса болезни Ауески, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сообщения о гибели животных, привитых вакциной, начали появляться в середине августа. После этого обращение препаратов было остановлено, а прокуратура провела внеплановую проверку.

«Подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной», – рассказали в ведомстве.

Серию потребовали снять с продажи, а готовые партии – уничтожить, предоставив подтверждение.

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