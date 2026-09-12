Ольга Павлова: Перенос спортивных турниров из-за виз – непростая задача

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Международная федерация по водным видам спорта World Aquatics после череды скандалов вынесла решение обязать страны – хозяйки турниров гарантировать выдачу виз российским пловцам. В противном случае World Aquatics оставляет за собой право передать проведение турнира другим государствам, готовым выполнить это требование.

Заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что Федерация вольной борьбы (UWW) в 2018 году из‑за проблем с визами уже принимала решение о переносе юношеского первенства Европы по трем стилям борьбы из Киева в македонский Скопье. Но турниры по водным видам спорта – это немного другая история, констатировала она.

«Идея хорошая, но реализовывать ее будет сложно. Выдача виз – это прерогатива государственных органов власти, и спортивные федерации повлиять на это не могут. Кроме этого, отказ в получении виз спортсменам может приходить на коротком уведомлении – за неделю, две. Перенести организаторам чемпионат за такой короткий промежуток времени практически невозможно», – подчеркнула собеседница агентства.

«Подобрать страну с соответствующей инфраструктурой, позволяющей провести турниры по водным видам спорта, намного сложнее, чем для проведения, скажем, соревнований по борьбе. Объекты должны подходить для разных турниров, а не только для одного конкретного вида спорта. Это комплекс сооружений и оборудования. Подготовить такую инфраструктуру, команду и судей за короткий промежуток времени очень сложно. Ну и потом, многие страны уже заранее закупают билеты и приезжают на тренировки и подготовку. Но движение World Aquatics в этом направлении – это, конечно, положительный аспект. На него надо обращать внимание и донастраивать всю систему», – акцентировала Ольга Павлова.