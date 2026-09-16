Депутаты Госдумы предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

Депутаты Госдумы предложили зафиксировать ключевые налоговые правила на пять лет, а новые федеральные налоги и сборы вводить не ранее чем через два года. Обращение с соответствующим предложением на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью 5 Налогового кодекса РФ правилом о пятилетней стабильности ключевых налоговых параметров.

Согласно предложению, если федеральным законом меняется налоговая ставка, предельный показатель для применения специального налогового режима или освобождения от налогообложения либо основные правила определения налоговой базы, то последующее повышение налоговой нагрузки в общем случае должно вступать в силу не ранее чем через пять лет после предыдущего изменения соответствующего параметра.

Отдельно депутаты предлагают увеличить переходный период для новых федеральных налогов и сборов. Их, согласно инициативе, можно будет вводить не ранее чем через 24 месяца после официального опубликования соответствующего федерального закона.

При этом пятилетнее ограничение, по замыслу авторов предложения, не должно распространяться на изменения, которые улучшают положение налогоплательщиков. В частности, речь идет о снижении налоговых ставок и увеличении предельных значений. Также правило не должно затрагивать завершение временных мер, срок действия которых был установлен при их введении.

Депутаты считают, что предлагаемые изменения позволят компаниям и предпринимателям планировать финансовую и инвестиционную деятельность на более длительный срок. Кроме того, по их мнению, это сократит расходы на срочную перестройку бухгалтерского учета и договорных моделей, снизит стимулы для перехода в неформальный сектор и закрепит стабильность налоговой системы в качестве законодательной гарантии.