В Минземимуществе Татарстана прошла стажировка для ветеранов СВО
В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана состоялась стажировка для ветеранов специальной военной операции, которые планируют поступить на государственную гражданскую или муниципальную службу. Об этом сообщили в ведомстве.
Мероприятие организовали Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ, Департамент государственной службы и кадров при Раисе Татарстана и филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.
Четырехчасовая программа была посвящена основным направлениям работы министерства. Ветеранам рассказали об управлении земельными ресурсами и государственным имуществом, корпоративном управлении и оценке имущества.
В стажировке приняли участие министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, его заместители, руководители профильных подразделений министерства и директора подведомственных учреждений.
Кроме того, участники посетили музей ведомства и экспозицию, посвященную специальной военной операции. Экскурсию провел ветеран Министерства Михаил Виноградов.
По итогам стажировки Фаниль Аглиуллин поблагодарил ветеранов за воинский долг и интерес к работе министерства.
«Двери министерства для вас всегда открыты – если возникнут вопросы, обращайтесь, поможем и подскажем», – отметил министр.
Стажировка вошла в цикл мероприятий по профессиональному развитию ветеранов СВО, заинтересованных в работе в органах государственной и муниципальной власти Татарстана.