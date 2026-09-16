В Минземимуществе Татарстана прошла стажировка для ветеранов СВО

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана состоялась стажировка для ветеранов специальной военной операции, которые планируют поступить на государственную гражданскую или муниципальную службу. Об этом сообщили в ведомстве.

Мероприятие организовали Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ, Департамент государственной службы и кадров при Раисе Татарстана и филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.

Четырехчасовая программа была посвящена основным направлениям работы министерства. Ветеранам рассказали об управлении земельными ресурсами и государственным имуществом, корпоративном управлении и оценке имущества.

В стажировке приняли участие министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, его заместители, руководители профильных подразделений министерства и директора подведомственных учреждений.

Кроме того, участники посетили музей ведомства и экспозицию, посвященную специальной военной операции. Экскурсию провел ветеран Министерства Михаил Виноградов.

По итогам стажировки Фаниль Аглиуллин поблагодарил ветеранов за воинский долг и интерес к работе министерства.

«Двери министерства для вас всегда открыты – если возникнут вопросы, обращайтесь, поможем и подскажем», – отметил министр.

Стажировка вошла в цикл мероприятий по профессиональному развитию ветеранов СВО, заинтересованных в работе в органах государственной и муниципальной власти Татарстана.