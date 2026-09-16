Марат Ахметов посетил обновленные детский сад и музыкальную школу в Челнах

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов сентября посетил Набережные Челны с рабочей поездкой. Он ознакомился с работой учреждений, где обучение и воспитание ведется на родных языках. Ахметов побывал в детском саду №2 «Алсу» и Детской музыкальной школе №2, которые открылись после капитального ремонта в новом учебном году, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Рабочая поездка началась с посещения детского сада №2 «Алсу». Здание построили в 1989 году, и за 37 лет его ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас детский сад посещают 230 детей. Здесь работают 12 групп, четыре из них ясельные: две рассчитаны на детей от года до двух лет, еще две – на детей от двух до трех лет.

В детском саду есть музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский блок и кабинеты узких специалистов. На территории оборудовали 12 игровых площадок для детей разных возрастов, спортивную площадку и установили малые архитектурные формы.

Во время капитального ремонта в здании выполнили отделочные работы, обновили фасад и кровлю, установили новые окна и двери. Также модернизировали системы канализации, отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. В столовой и прачечной появилось современное оборудование.

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском и татарском языках. Коллектив МБДОУ №2 «Алсу» участвует и побеждает в конкурсах разных уровней.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В 2024 году детский сад получил республиканский грант в размере 300 тыс. рублей на поддержку дошкольных образовательных организаций, которые реализуют проекты по развитию здорового образа жизни и туризма. В прошлом году учреждение выиграло еще один республиканский грант – 500 тыс. рублей. Средства направили на проекты по сохранению и развитию языков, традиций и культуры народов, проживающих в Татарстане.

Поздравляя коллектив детского сада с открытием после капитального ремонта, Марат Ахметов отметил, что обновленное учреждение стало подарком к 400-летию Набережных Челнов. Он подчеркнул, что открытие должно порадовать воспитанников и родителей, которые ждали завершения работ, и пожелал коллективу дальнейшей работы ради будущего детей.

Затем Ахметов ознакомился с работой Детской музыкальной школы №2, которая также открылась после масштабного капитального ремонта. Раньше школа размещалась в одноэтажном здании, а после реконструкции получила полноценное двухэтажное помещение.

В школе отремонтировали кровлю, индивидуальный тепловой пункт, фасад и входную группу, отмостку и инженерные сети, установили новые окна и двери, выполнили отделочные работы и благоустроили территорию. Стены кабинетов украсили цитатами великих композиторов и словами гимна Республики Татарстан.

Детская музыкальная школа №2 работает с 1970 года. За 56 лет здесь обучали детей по семи направлениям: фортепианному, струнно-щипковому, народно-клавишному, хоровому, струнно-смычковому, духовому и вокальному исполнительству. Занятия проходят по 15 специальностям. Сейчас в школе учатся 330 детей, с ними работают 44 преподавателя.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Десять сотрудников школы награждены нагрудным знаком «За заслуги в культуре», еще два преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». В педагогическом коллективе есть специалисты, которые работают в школе более 50 лет. Их называют золотым фондом педагогической общественности города, а их профессиональные заслуги получают признание на самом высоком уровне.

Еще одна особенность школы – 12 ее преподавателей в разные годы сами получили начальное музыкальное образование в этом учреждении, а затем вернулись туда работать.

За годы существования школа выпустила более 1,6 тыс. учащихся. Более 300 выпускников связали свою профессиональную деятельность с музыкой. За последние пять лет 40 воспитанников продолжили образование по музыкальному профилю, а четверо поступили в среднюю специальную музыкальную школу при Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова.

За тот же период педагоги и учащиеся школы завоевали более 600 призовых мест на творческих конкурсах, представляя Набережные Челны и Татарстан.

Подводя итоги поездки, Марат Ахметов отметил важность образовательного процесса на двух государственных языках Татарстана. Он также обратил внимание на необходимость обновлять образовательные учреждения и приводить их в соответствие с современными требованиями.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По словам Ахметова, многие национальные учреждения в республике построили еще в 1990-е годы. Со временем здания изнашиваются, поэтому родители обращают внимание на состояние школ и детских садов и хотят, чтобы дети получали качественное национальное воспитание и образование. Такие проблемы, отметил он, есть и в Казани, и в других городах, а власти совместно с администрациями ищут возможности для их решения.

Ахметов отметил, что детские сады и школы, построенные после 2000-х годов, по уровню оснащенности и комфорта могут соответствовать современным требованиям. При этом здания детского сада «Алсу» и музыкальной школы №2, построенные раньше, нуждались в серьезной модернизации. После ремонта, по его оценке, это уже другие образовательные учреждения – с новыми планами и идеями.

Отдельно Ахметов отметил рост интереса к изучению родных языков в крупных городах, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

В завершение поездки Марат Ахметов поздравил жителей Набережных Челнов с 400-летием города. Он отметил вклад жителей и руководства автограда в его развитие.

По словам Ахметова, за 400 лет Набережные Челны превратились в единый город, где более полумиллиона человек живут одной большой семьей. Он также отметил, что во время каждого визита находит здесь что-то новое, в том числе новые форматы работы с жителями, детьми и молодежью, а также большое количество мероприятий, к которым, по его словам, относятся с вниманием и уважением.