Количество пользователей сервиса «Мобильный избиратель» в РТ выросло на 55%

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 50 тыс. татарстанцев, что почти наполовину больше, чем на предыдущих выборах. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства региона.

«С таким количеством обращений через „Мобильный избиратель“ мы сталкиваемся впервые. Это говорит о его востребованности. У нас 54 тыс. избирателей изъявили желание голосовать не там, где они прописаны, а там, где им удобно. Это на 55% больше того количества, которое было на предыдущих выборах – 32 тыс.», – рассказал он.

Глава Центризбиркома добавил, что татарстанцы, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Подать заявку на надомное голосование можно до полуночи 17 сентября на Едином портале госуслуг. Можно также обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов 20 сентября.

«Члены участковых комиссий придут на дом и обеспечат конституционные права избирателей. И проект, который мы запустили в прошлом году, – волонтеры на избирательном участке. 476 человек заявились помогать нашим избирателям на участках. Заявку на их помощь можно подать на Едином портале госуслуг», – заявил Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.