Путин отметил проведение избирательной кампании в России в условиях СВО

Избирательная кампания в России проходит в условиях специальной военной операции. На это указал Gрезидент РФ Владимир Путин в видеообращении накануне выборов.

По словам главы государства, нынешняя кампания отличается масштабом и проходит на фоне СВО. Он также отметил, что жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Государственной думы.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».