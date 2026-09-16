Глава Федерации скалолазания Татарстана покорил пик Ленина высотой 7134 метра

Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Президент Федерации скалолазания Республики Татарстан Станислав Яковлев совершил восхождение на пик Ленина высотой 7134 метра в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

После семи часов пути по Памирскому тракту из южной столицы Киргизии Оша участники экспедиции прибыли в базовый лагерь «Ачик-Таш». Он находится у подножия пика Ленина в горах Памиро-Алая на высоте 3600 метров.

Переход от базового лагеря до лагеря №1 на высоте 4400 метров занял около семи часов спокойной ходьбы. В горах набор высоты примерно на 100 метров в час считается оптимальным. В экспедиции собралась многонациональная группа – шерпы из Непала, европейцы, британцы, россияне и американцы. Через несколько дней каждому из участников предстояло отправиться на штурм своей вершины.

На следующий день группа совершила акклиматизационный выход на пик Юхина высотой 5130 метров. Вершину используют для акклиматизационных подъемов. Маршрут предполагает около 700 метров вертикального набора высоты, четыре-пять часов пути и достаточно крутой угол подъема.

Лагерь №2 расположен на высоте 5600 метров над уровнем моря. Это выше Казбека, высота которого составляет 5034 метра, и почти соответствует высоте Эльбруса – 5642 метра.

Путь от лагеря №1 до лагеря №2 занял 12 часов. Участникам пришлось преодолевать широкие ледниковые трещины по дюралевым лестницам, идти в кошках, подниматься по ледяным склонам с помощью жумара и страховочной веревки, а также проходить лавиноопасный участок, известный как «сковородка».

В этом районе 13 июля 1990 года после схода лавины погибли 43 альпиниста. После трагедии лагерь №2 перенесли в более безопасное место. Участники экспедиции разместились в лагере имени Славы Тополя на высоте 5600 метров.

С первого раза подняться на вершину не удалось. Первая попытка началась ночью. Трое участников почти дошли до «ножа» – сложного участка маршрута, который необходимо проходить с использованием страховочных перил. Однако погода резко ухудшилась, а одному из участников стало плохо. Группа была вынуждена развернуться и вернуться в лагерь №3. Весь выход продолжался около семи часов.

После неудачной попытки Станислав Яковлев решил продолжить восхождение и следующей ночью отправился на штурм вместе с горным гидом.

Участники преодолели сложный участок на высоте около 6400 метров, «нож», плато Парашютистов и несколько ложных вершин. В итоге они достигли главной цели – вершины пика Ленина на высоте 7134 метра.