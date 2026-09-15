Предлагают работу, лечение или купить товар: как мошенники обманывают в Сети

Сегодня полицейские раскрывают каждое четвертое преступление в Интернете. Но мошенники придумывают все новые и новые схемы. Какие схемы обмана сегодня наиболее распространены, выяснял «Татар-информ».





Сегодня полицейские раскрывают каждое четвертое преступление в Интернете. Но мошенники придумывают все новые и новые схемы

Фото: © «Татар-информ»

Мошенники начали чаще обманывать тех, кто ищет работу

Меньше мошенничеств не стало, участилось количество случаев обмана под предлогом дополнительного заработка, инвестиций и криптовалюты. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мошенники постепенно уходят от продаж товаров и предоставления услуг, переходя на сферу заработка, поскольку она связана с финансами и жертву проще убедить перечислить денежные средства», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления кибербезопасности МВД по РТ Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Мошенники постепенно уходят от продаж товаров и предоставления услуг, переходя на сферу заработка, поскольку она связана с финансами и жертву проще убедить перечислить денежные средства» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Например, рассказал Радис Юсупов, жителя Казани под предлогом заработка обманули на 2 млн рублей. Весь процесс обмана происходил с апреля по август этого года – мошенники постепенно выманивали деньги у жертвы.

«Мошенники сейчас разрабатывают собственные сайты и платформы. Таким образом, был выявлен сайт, который предоставлял услуги трудоустройства для учителей. Нужно было зарегистрироваться, выполнять задания, у каждого был свой личный кабинет и баланс. По достижении определенной суммы можно было вывести деньги себе на счет. При попытке вывода денег мошенники требовали заплатить "налог"», – объяснил он.

У людей возникали проблемы с переводом, мошенники просили повторно произвести транзакцию и выманивали у них деньги. То же самое происходит с подростками, которые хотят подработать. В интернете они находят предложения, например, по переводу текста, заходят на сайт и создают там личный кабинет. После этого делают несколько переводов на заказ и хотят вывести с платформы деньги, в этот момент появляется «налог» на вывод.

Он обратился к тем, кто ищет работу на удаленке с просьбой обращать внимание на то, когда появился сайт. Это можно перепроверить через сайты, которые продают доменные имена. Можно ввести домен и увидеть, когда именно данный сайт был создан. Так можно защитить себя, чтобы не попасть на сайт-однодневку, который предлагает сомнительные услуги.

«Татар-информ» рассказывал о 19-летнем парне, которого судят за то, что он был оператором сим-бокса вместе с другом. Он был уверен, что работает на известный магазин связи. В преступную схему он попал в момент поиска подработки в Сети. В реальности он, по инструкции мошенников, переставлял сим-карты.

«Я действительно думал, что это работа на салон связи, а я – проверяю сим-карты на работоспособность. Этот "Дядя Вова" даже отправлял мне фотографии одного из офисов. Только после задержания узнал, что такое подменные номера, до этого даже не знал, что такое бывает», – рассказывал в суде молодой человек.

Теперь ему грозит реальный срок.

«Если человек отдал свою карту мошеннику, чтобы тот совершал преступление, значит, с этого момента он – сам преступник» Фото: © «Татар-информ»

«Если ваш товар оплачивают с нескольких карт, скорее всего, это мошенники»

Отдельно Радис Юсупов остановился на теме дропперов – людей, которые предоставляют свои банковские карты и счета для совершения преступлений.

«Если человек отдал свою карту мошеннику, чтобы тот совершал преступление, значит, с этого момента он – сам преступник. Мошенники понимают, что не каждый согласится продать свою карту. Поэтому они придумывают новые способы, чтобы их добыть», – рассказал он.

Нередко мошенники находят жертву на сайтах по продаже товаров. Когда человек что-то продает, аферисты выступают в роли покупателя и предлагают перевести ему деньги за товар с нескольких разных счетов. Продавец соглашается и не подозревает ничего плохого. Отправителей может быть несколько – деньги приходят с разных банковских карт. А позже продавец узнает, что эти деньги были похищены. То есть мошенники расплатились с ним деньгами, которые украли у других людей.

Например, пострадавшие от аферистов обратились в полицию и теперь уже добросовестный продавец оказывается втянут в историю с обналичиванием и мошенничеством.

«В этом случае потерпевший имеет право через суд взыскать эти деньги как неосновательное обогащение. Поэтому если вы что-то продаете, оказываете услуги или у вас есть договорные отношения с кем-то, и вам говорят, что деньги придут с двух или более разных счетов, нужно насторожиться. Скорее всего, это мошенники пытаются расплатиться похищенными деньгам», – предупредил Радис Юсупов.

Он отметил, что если раньше в такую схему можно было попасть при продаже криптовалюты, то теперь это обретает более широкий масштаб.

«Порой даже люди, продающие свой автомобиль, получают деньги с разных банковских карт, а в последующем узнают, что их карта заблокирована, а поступившие деньги на самом деле были похищены», – подытожил он.

«Вам сообщают о страшном диагнозе, предлагают платное лечение, потом просят пароль от «Госуслуг»

«Сегодня в Татарстане уже 767 тысяч человек включили самозапреты на кредит, из них 78 тысяч человек подключили услугу через МФЦ. Это удобный инструмент, который закрывает возможность получать онлайн-кредиты», – рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Кроме того, через сайт Госуслуг можно узнать, сколько SIM-карт оформлено на человека и установить запрет на их оформление и продажу без личного участия человека.

Альберт Яковлев: «Сейчас также повышаются меры защиты для доступа на портал Государственных услуг. Кроме доступа через электронную почту, через СМС, можно зайти и через наш отечественный мессенджер Макс» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сейчас также повышаются меры защиты для доступа на портал государственных услуг. Кроме доступа через электронную почту, через СМС, можно зайти и через наш отечественный мессенджер Макс. Здесь мы видим дополнительные визуальные средства, повышающие ваше внимание. Если у вас спрашивают дополнительную информацию по вашему коду, этот код давать не стоит. в этих ситуациях лучше созвониться с вашими родными и близкими, проконсультироваться и лишний раз не общаться с незнакомыми людьми, которые спрашивают у вас коды», – отметил он.

Альберт Яковлев напомнил, что с прошлого года действует маркировка звонков. На смартфоне при звонке, кроме номера телефона, отображается еще и дополнительная информация по названию компании или характеру оказываемых ею услуг. Если такие параметры не отображаются при звонке, то на него отвечать не стоит.

«Сегодня на наших смартфонах есть много приложений. Эти приложения мы можем устанавливать из доверенных источников – это магазины приложений Samsung, либо Huawei, либо Play Market. Есть также возможность ставить приложения из других источников. И здесь стоит обратить внимание, что не все приложения одинаково полезны, и за ними могут крыться риски для вас», – предупредил Альберт Яковлев.

По его словам, когда приложение имеет доступ к экрану, оно может видеть смс, которые приходят, и эту информацию дополнительно отправлять злоумышленникам. Поэтому он порекомендовал не устанавливать приложения из непроверенных источников на телефон. Говоря о новых схемах, Альберт Яковлев отметил рост количества звонков от мошенников с рекламой медицинских услуг.

«Вам сообщают о каком-то страшном диагнозе, который есть у вас или у ваших знакомых и близких, начинается давление о получении дополнительных платных услуг по дополнительному обследованию или лечению, и уже дальше идут запросы о предоставлении паролей от ‘’Госуслуг’’. Здесь также стоит обеспокоиться, проконсультироваться с вашими родными и близкими и не продолжать взаимодействие с такими контактами, которые у вас выпрашивают пароли», – рассказал он.

В Татарстане раскрывают каждое четвертое преступление в интернете

В Татарстане раскрывается почти четверть интернет-преступлений, а их количество в сравнении с таким же периодом прошлого года снизилось на 42%.

«На территории республики продолжается снижение количества интернет-преступлений. За 8 месяцев этого года их количество составило 10,5 тысячи. А за аналогичный период прошлого года их было чуть больше 18 тысяч, что на 42% меньше. Из всех преступлений в этом году мошенничество составило – более 5,5 тысячи случаев, краж – более 1,5 тысячи случаев, а неправомерный доступ к компьютерной информации – 783 случая», – сообщил прокурор отдела по надзору за следствием Прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

Алмаз Фаттахов: «На территории республики продолжается снижение количества интернет-преступлений. За 8 месяцев этого года их количество составило 10,5 тысячи» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Несмотря на общее снижение уровня преступности в республике, злоумышленники оперативно адаптируются к ситуации и используют острые социальные темы для обмана граждан. Жертвой одной из них стал житель Нижнекамска, лишившийся крупной суммы после клика по ссылке о покупке топлива.

«Правоохранительные органы Нижнекамска зафиксировали случаи хищения денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения. Пострадавший, житель Нижнекамска, находясь в сети Интернет, увидел всплывающее окно с предложением, где можно приобрести бензин по выгодной цене», – рассказал Алмаз Фаттахов.

Перейдя по указанной в объявлении ссылке, мужчина не подозревал, что запустил механизм заражения – на его мобильный телефон был установлен вирус. Спустя некоторое время с банковской карты мужчины было списано 120 тысяч рублей.

Алмаз Фаттахов также отметил, что в настоящее время участились случаи мошенничества под предлогом несанкционированного доступа к банковскому счету.

«Злоумышленники, действуя от имени сотрудников ФСБ и Центробанка, убеждают жертв установить приложение, которое отправляют прямо в чате мессенджера, уверяя, что это и есть безопасный счет. После установки такого приложения граждане фактически предоставляют мошенникам удаленный доступ к управлению своими банковскими картами. Впоследствии денежные средства переводятся на счета злоумышленников», – пояснил Алмаз Фаттахов.

Марсель Мустафин: «Важно отметить, никакого электронного голосования через мессенджеры не существует. Мессенджеры не являются системой дистанционного голосования, бюллетени не закрепляются по переписке» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенники пытаются обмануть людей, предлагая голосовать на выборах в мессенджере»

Мошенники начали использовать тему предстоящих выборов для обмана татарстанцев. Они присылают сообщения якобы от управляющей компании и предлагают принять участие в электронном голосовании через мессенджеры, закрепить бюллетень, чтобы не посещать избирательный участок.

«Важно отметить, никакого электронного голосования через мессенджеры не существует. Мессенджеры не являются системой дистанционного голосования, бюллетени не закрепляются по переписке. Это стопроцентное мошенничество, это фишинг», – предупредил руководитель офиса продаж дополнительного офиса «Центральный» ПАО «АК БАРС» БАНК Марсель Мустафин.

Мошенники пишут от имени избирательных комиссий или службы поддержки и предлагают быстро и удобно проголосовать дистанционно по ссылке или пройти предварительную регистрацию. Ссылка ведет на сайт двойник Госуслуг. Татарстанцев призывают ни в коем случае не переходить по таким ссылкам из подозрительных сообщений и писем от незнакомцев. Лучше вводить адреса в адресной строке вручную и проверять всю информацию на официальном сайте ЦИК.

Кроме того, мошенники используют детей для доступа в квартиры. Схема здесь простая: мошенник позвонил подростку и сообщает о том, что аккаунт от Госуслуг взломан, тут же подключается якобы сотрудник банка. Он говорит о том, что со счета подростка пытаются снять деньги, а на его родителей якобы уже оформлен кредит. И после этого звонит псевдосотрудник ФСБ и сообщает, что теперь родителям грозит до 15 лет лишения свободы за то, что они оформили доверенность и хотят перевести деньги за границу на спонсирование терроризма. Тут подростку говорят, что единственный способ спасти семью – это проведение «спецоперации».

«Для этого необходимо спрятать ключи от квартиры под коврик или положить их в почтовый ящик. Чтобы после этого приехал некий специалист, отсканировал все деньги, технику, ценности в квартире и тем самым доказал невиновность родителей. Ребенок в панике выполняет все, что говорит по телефону мошенник. При этом никому ничего не говорит, так как его предупреждают, что это гостайна. Через пару часов, как правило, приходит этот лжеспециалист, забирает ключи и выносит все ценности», – пояснил Марсель Мустафин.

Он призвал родителей – объяснять детям, что при любом звонке с угрозами или странными просьбами нужно сразу прекращать разговор и звонить родителям.

«Нужно регулярно обсуждать с детьми базовые правила безопасности в интернете, использовать настройки приватности в социальных сетях и по возможности подключать инструменты родительского контроля. Выстраивать доверительные отношения с ребенком, то есть разговаривать. Чтобы в любой ситуации он мог обратиться к ним. Обращать внимание также стоит на эмоциональное поведение ребенка: если он уходит в себя, замыкается, либо его поведение, наоборот, чрезмерно возбужденное, то это повод поговорить с ребенком. Если же он передал ключи, от квартиры, например, необходимо срочно обращаться в правоохранительные органы. И в данном случае не ругать ребенка, так как он стал жертвой манипуляций», – подчеркнул он.

«Выход есть всегда»

Выйти из преступления и мошеннических манипуляций, а также не стать соучастником подростку или взрослому поможет Проект «Выход 31». Он дает возможность отказаться от участия в преступлении.

«Сегодня существует огромное количество схем вовлечения в мошенническую деятельность. Легко в эту схему попадает взрослый, а еще легче – ребенок. В зоне риска находятся все дети до 18 лет. Причины разные: правовая неграмотность, желание доказать свое превосходство в игре, нехватка внимания. Ребенку присылают вредоносную ссылку, он проходит по ней и дарит злоумышленнику доступ к данным», – рассказала заместитель директора по учебной работе Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции Анна Кондратьева.

По ее словам, злоумышленник давит на больное, говорит заготовленные фразы: «Ты уже согласился. У нас есть скрин переписки». Ребенок в страхе думает, что выхода нет, но это не так.

Анна Кондратьева: «Сегодня существует огромное количество схем вовлечения в мошенническую деятельность. Легко в эту схему попадает взрослый, а еще легче – ребенок. В зоне риска находятся все дети до 18 лет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Проект "Выход 31" получил свое название исходя из статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она гласит, что добровольный отказ от совершения преступления – это ситуация, когда лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца», – пояснила Кондратьева.

На сайте проекта есть простые инструкции: как себя вести, к кому обратиться, как отказаться, по каким номерам звонить. Главное – нельзя удалять переписку со злоумышленником.

«Обязательно там указывают на то, что нельзя удалять переписку. Очень часто злоумышленник просит это сделать. Ни в коем случае ни взрослый, ни ребенок переписку удалять не должны, потому что это подтверждение того, что связь со злоумышленником присутствовала», – добавила Анна Кондратьева.

На страницах проекта описаны случаи из разных регионов России. Там рассказывается, как молодые люди вовлекались в совершение преступления, как реально наступала ответственность и как мошенники убеждали их в том, что потянут на дно за собой.

«Ребенок был в страхе и не знал, как правильно поступить. Поэтому он шел на выполнение того, что от него требовали. А такие проекты, как "Выход 31", очень наглядно объясняют, как действовать. Любой школьник может открыть проект у себя в телефоне и прочитать. Все лаконично и понятно: схема объясняет, как себя вести, когда есть угроза вовлечения в преступную деятельность», – отметила Анна Кондратьева.