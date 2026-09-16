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Происшествия 16 сентября 2026 14:29

Рабочий из РТ погиб, пытаясь починить пресс-подборщик на ферме

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Рабочий из РТ погиб, пытаясь починить пресс-подборщик на ферме
Фото: СУ СК России по РТ

В Татарстане рабочий погиб, пытаясь самостоятельно исправить поломку пресс-подборщика.

Как сообщает СУ СК России по РТ, на территории КФХ в селе Рунга Буинского района РТ 22-летний водитель трактора занимался прессовкой сена. В какой-то момент у него сломался пресс-подборщик. Парень попытался починить устройство самостоятельно, однако его затянуло в механизм. От полученных травм рабочий скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#су ск россии по рт
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