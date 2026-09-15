Студентам КНИТУ-КАИ в Казани рассказали об избирательной системе и ДЭГ

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане прошла встреча со студентами технического колледжа КНИТУ-КАИ. Около 100 будущих машиностроителей, специалистов по беспилотным системам и ремонту двигателей автотранспортных средств приняли участие в лекции об избирательной системе России. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Лекцию провела заместитель руководителя Штаба, лектор и амбассадор Российского общества «Знание» Анастасия Исаева. Она рассказала студентам об устройстве системы власти и роли граждан в ней. Вместе с участниками встречи она разобрала, какие выборные должности и органы существуют в России, в том числе Президента, депутатов Государственной думы, региональные и муниципальные органы власти.

Отдельно участники обсудили основные принципы избирательного права – всеобщее, равное и прямое голосование при тайне волеизъявления.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Студентам также рассказали о пятиуровневой системе избирательных комиссий, Едином дне голосования и современных форматах участия в выборах. Отдельный блок посвятили дистанционному электронному голосованию. Его впервые применили в 2019 году в Москве, а на выборах президента России в 2024 году этим способом воспользовались более 8 млн избирателей.

Еще одной темой лекции стали угрозы избирательному процессу и способы защиты от них. Участникам рассказали о видеонаблюдении, работе общественных наблюдателей, портале nom24.ru и «Золотом стандарте» для наблюдателей.

В завершение лекционной части студентам рассказали о предстоящих выборах. 18–20 сентября 2026 года граждане России старше 18 лет смогут проголосовать за депутатов Государственной думы девятого созыва, глав субъектов РФ, депутатов законодательных органов в 39 регионах и представителей представительных органов местного самоуправления в 10 субъектах.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

После лекции для студентов провели практическую игру. Ивент-менеджер и политолог Александр Ткачев организовал игру по созданию имиджа кандидата. Каждая команда получила кандидата с определенными характеристиками и должна была разработать для него предвыборный имидж и программу.

Затем ведущие добавили в игру кризисные ситуации, которые дискредитировали образ кандидата. До конца задания команды должны были скорректировать его имидж и найти выход из возникших обстоятельств.

Встреча завершилась опросом участников. Студенты отметили практическую пользу полученных на мероприятии знаний.