В Татарстане при поддержке государства трудоустраивают ветеранов СВО

В Татарстане при поддержке Раиса республики реализуется цикл мероприятий профессионального развития для ветеранов специальной военной операции, желающих связать жизнь с государственной и муниципальной службой, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Татарстан.

Одно из завершающих событий цикла – стажировка «Ознакомление с деятельностью органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан». Для участников она стала элементом личного профессионального развития: выездные занятия прошли в том числе в Министерстве юстиции, где ветераны познакомились с историей ведомства и изучили его деятельность.

Согласно сообщению,в ходе открытия стажировки в Минюсте РТ отметили, что государство поддерживает ветеранов. Так, по республиканской программе «Батырлар. Герои Татарстана» из 45 человек более 50% трудоустроены – в органах местного самоуправления, на предприятиях и в организациях республики.

«При этом речь идёт не только о системе госслужбы, но и о других организациях, которые участвуют в жизни республики и делают свой вклад в её социально-экономическое развитие», – подчеркнул руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов.

Сама аудитория оценила программу высоко. «Спасибо большое за ваш труд, за вашу энергию. Дали программу, дали знание – будем использовать во благо Родины», – поблагодарили организаторов ветераны.