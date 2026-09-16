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Общество 16 сентября 2026 16:14

За семь лет участники экоакции в Татарстане собрали 240 тонн старых батареек

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За семь лет участники экоакции в Татарстане собрали 240 тонн старых батареек
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экологическая акция по сбору отработанных батареек стартовала в Татарстане. Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Конкурс проводится с 2019 года: за прошлый сезон юные защитники природы отправили на утилизацию 71 тонну источников тока. За все годы акции татарстанцы собрали 239 тонн батареек», – отметил он.

В новом сезоне школы и детские сады проведут сбор батареек у учеников и воспитанников до 23 октября. После этого участники акции должны будут направить сводную таблицу с результатами. Затем в каждом городе и районе пройдет взвешивание и утилизация отработанных источников тока.

#минэкологи рт #Экология #использованные батарейки
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