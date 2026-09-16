Путин заявил о значении голоса каждого избирателя на выборах

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной думы и региональных органов власти, которые пройдут 18–20 сентября. Об этом он заявил в специальном обращении к гражданам в преддверии голосования.

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – сказал Путин.

Президент назвал участие в выборах ответственным поступком и вкладом в укрепление России.

«Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что выборы депутатов Государственной думы, законодательных собраний и руководителей ряда регионов, а также органов муниципальной власти состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.

Президент призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму и региональные органы власти. Он напомнил, что голосование будет проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», – сказал Путин.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».