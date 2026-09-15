Радик Салахов: «На казанских Играх кочевников мы будем гегемонами в борьбе»

В начале сентября в Бишкеке завершились пятые Всемирные игры кочевников. Одним из их героев стал российский борец, представитель Татарстана Радик Салахов – он выиграл абсолютную категорию в корэш. «ТИ-Спорт» взял эксклюзивное интервью с чемпионом.





Радик Салахов выиграл абсолютную категорию в корэш на Играх кочевников в Бишкеке

Фото: rais.tatarstan.ru

«Открытие Игр кочевников ощущалось, как на Олимпиаде»

– Расскажите, как прошли соревнования в Бишкеке. Как вас принимали?

– Честно, турнир прошел на высшем уровне. Открытие было потрясающим, и нам очень понравилось. Все было красиво. Было чувство, будто ты на открытии Олимпийских игр. Восторг.

– Расскажите про свой вид спорта.

– Я борец. Выступал в виде спорта «татарская борьба корэш». Там была только абсолютно категория. Оппоненты были со всей страны. Я также по ходу соревнований боролся с казахом, туркменом, иранцем. И в финале с местным – представителем Киргизии. Все оппоненты были хорошие. Благодаря Богу получилось выиграть.

«Они (киргизы) готовились целенаправленно к этому турниру. Поэтому мне было очень сложно с ним» Фото: rais.tatarstan.ru

– С кем из них сложнее было бороться?

– Если честно, то с киргизом в финале. Потому что он выступал на своей родной земле. Они готовились целенаправленно к этому турниру. Поэтому мне было очень сложно с ним.

– Как долго проходила подготовка к Играм кочевников?

– Мы готовимся все время. Тренировки у нас каждый день, кроме выходных – субботы и воскресенья. Пять дней в неделю проводим в упражнениях и борьбе, поэтому особых проблем с подготовкой не было. Мы всегда придерживаемся примерно одной методики тренировок. К следующим стартам будем следовать этой же концепции. Впереди много стартов до конца года, всегда стараемся держать себя в форме.

– Тренировка включает только борьбу или это еще какие-то упражнения в зале?

– Да, конечно, мы и в зал ходим, с железом работаем и бегаем. Все как положено делаем.

«Я очень рад, что получилось выиграть, потому что Игры кочевников только раз в два года проходят» Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан – идеальное место для проведения Игр кочевников»

– Есть ли у вас кумир в этом виде спорта?

– Когда я только начинал бороться, их у меня было очень много. Самым первым из них был Ильяс Галимов. Его, к сожалению, уже рядом с нами нет. Также это Айрат Гилаев, Раиль Нургалиев. Я на них равнялся, и благодаря Богу получилось бороться и обогнать некоторых. Я очень рад.

– Про Бишкек. Удалось где-то погулять и попробовать национальную кухню?

– Если честно, я в Кыргызстане не первый раз. Уже приходилось туда ездить на соревнования. Кухня у них отменная, мне очень нравится. Мы правда были не в самом Бишкеке, а на Иссык-Куле. Сходили на озеро искупаться, погуляли. Постарались взять от поездки по максимуму.

– А что дала победа на Играх кочевников и какой турнир следующий?

– Я очень рад, что получилось выиграть, потому что Игры кочевников только раз в два года проходят. Это большой турнир для меня. Я рад, что все так закончилось. Дальше у нас будет старт чемпионата России по борьбе на поясах 21 сентября. Сейчас туда готовимся.

«Мы гордимся, что нашей республике будет доверена такая честь» Фото: rais.tatarstan.ru

– Сколько обычно у вас тренировка занимает по времени?

– Два с половиной – три часа обычно. Всегда по-разному.

– Когда узнали, что через два года Игры кочевников пройдут в Татарстане, как к этому отнеслись?

– Очень обрадовались, потому что Татарстан – идеальное место для этого турнира. Мы гордимся, что нашей республике будет доверена такая честь. У нас есть два года, будем готовиться.

Радих Салахов в этом году стал также и победителем чемпионата СНГ по корэш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Министр спорта РТ Владимир Леонов был в Бишкеке – подошел, поздравил»

– Радик, мы знаем про призовые в популярных видах спорта. А какие у вас за турнир?

– Победители получили по 100 тысяч рублей.

– Кто-то из прославленных российских спортсменов позвонил, поздравил?

– Нет, никто из них не звонил. Мне набирали и писали поздравления все родные, близкие и знакомые. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов там был – подошел, поздравил.

– Вы достаточно высоко оценили проведение Игр кочевников. Как по-вашему, нужно что-то еще им изменить?

– Да вроде особо ничего не надо. Они сейчас расширяют географию. Если в Татарстан через два года приедут еще больше стран, мы будем только рады.

«У нас борьбу очень любят и поддерживают» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В Татарстане вся инфраструктура есть для занятий этим видом спорта?

– В нашей республике всего достаточно. У нас борьбу очень любят и поддерживают. В каждом городе, в каждой деревне есть всё, что необходимо для занятий этим видом борьбы.

– Можно сказать, что через два года, на домашнем турнире, сборная Татарстана может претендовать на гегемонию в корэше?

– Я думаю, да. Потому что у нас отличные спортсмены. В течение года все поддерживают форму, тренируются.

«Если честно, я по своему предпочтению хотел бы в Болгар. Там очень красиво» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Министр спорта РТ Владимир Леонов говорил, что будет задействовано множество локаций в Татарстане, чтобы показать красоту гостям на Играх кочевников. Есть ли у вас какие-то предпочтения на этот счет?

– В Татарстане есть много мест, куда поехать. Если честно, я по своему предпочтению хотел бы в Болгар. Там очень красиво. Гостям надо показать его красоты. Так как в нашей республике это будет уже не первое большое международное событие, думаю, пройдет всё на высшем уровне.

– Возможно, кого-то из звезд стоит позвать?

– Я думаю, это будет организованно ближе к делу. А наше дело – дальше поддерживать Татарстан, Россию. И будем стараться к этому стремиться.

– Радик, возможно, у вас есть какое-то пожелание юным спортсменам?

– Самое главное – всем большого здоровья и больше тренироваться и слушаться тренера. Это самое главное. Результат придет, если соблюдать эти требования.