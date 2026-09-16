СИБУР получил первый российский полифталамид по собственной технологии

Ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» и Кабардино-Балкарского государственного университета получили на модельной установке первые килограммы полифталамида по собственной технологии. Ранее этот суперконструкционный пластик в России не производился. По данным СИБУРа, его характеристики не уступают мировым аналогам.

Пуск установки и первые испытания подтвердили возможность переноса лабораторной технологии в больший масштаб. Материал обладает высокими барьерными свойствами для использования в гибкой упаковке, а в перспективе способен заменить металлы в ряде высокотехнологичных применений.

К масштабированию разработки специалисты СИБУРа и КБГУ имени Х. М. Бербекова приступили весной 2026 года. Команда создала первую в России лабораторную модельную установку для получения опытных партий материала. На ней предстоит отработать параметры процесса в контролируемых условиях и получить объем полифталамида, достаточный для дальнейшего изучения его свойств и испытаний в составе готовых изделий.

Полифталамид входит в портфель разработок СИБУРа в области суперконструкционных пластиков. Материалы этого типа сочетают газобарьерные свойства, высокую механическую прочность и химическую стойкость. Они способны длительно работать при температуре до 210 °C, а кратковременно – до 280 °C. Их преимущества могут быть востребованы в повседневной продукции – от упаковки продуктов и лекарств до бытовой техники, электроники и транспорта.

Одно из основных направлений применения полифталамида – гибкая упаковка. Благодаря барьерным свойствам и химической стойкости пленки с его использованием защищают содержимое от влаги, жиров и перепадов температуры, обеспечивая длительную сохранность продукции в пищевой и фармацевтической промышленности.

Полимер сохраняет характеристики при контакте с маслами, топливом, антифризами и охлаждающими жидкостями, поэтому востребован и в производстве изделий методом литья. В транспортной отрасли из него изготавливают топливные трубки, корпуса термостатов и элементы систем охлаждения. Такие легкие и термостойкие детали позволяют снижать массу автомобилей, повышать их надежность и увеличивать запас хода.

В электротехнике полифталамид используют для производства разъемов, катушек и изоляционных элементов, обеспечивающих стабильную работу бытовой техники и цифровых устройств.

Разработка собственных технологий получения суперконструкционных пластиков – одно из стратегических направлений науки в СИБУРе. Эти материалы находятся на верхней ступени «пирамиды полимеров»: по сравнению с массовыми и инженерными пластиками они рассчитаны на более жесткие условия – повышенные температуры, механические нагрузки и воздействие агрессивных сред.

Сейчас в России такие пластики практически не производятся – существуют лишь единичные опытно-промышленные установки. Доступность импортных материалов ограничена внешними факторами. При этом, помимо автомобилестроения и электроники, они востребованы в авиации и медицине. Создание отечественных технологий позволяет сформировать базу для последующего масштабирования производства этого класса полимеров.

Среди других перспективных разработок ученых СИБУРа – технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS). Их развитие создает основу для появления в России новых материалов для перечисленных отраслей, а также машиностроения и других высокотехнологичных производств.

Ранее сообщалось, что в Казани создается Центр научных исследований и масштабирования технологий «СИБУР Инновации». Он займется разработкой новых материалов и подготовкой технологий к внедрению на действующих и будущих нефтехимических производствах. Работа охватит полный цикл – от лабораторных исследований до перехода к промышленному выпуску синтетических материалов и специальных компонентов.

На площади 19 тыс. кв. метров разместят свыше 30 лабораторий, более тысячи единиц оборудования и парк пилотных установок. В центре создадут более 350 высококвалифицированных рабочих мест для ученых, инженеров, исследователей и специалистов по цифровым технологиям. Завершить строительство планируется в конце 2026 года, начать работу – в первом квартале 2027-го.