Забота о родниках и питомцах: 15 экопроектов претендуют на гранты в Татарстане
Республиканский ресурсный центр получил заявки от авторов 15 экологических проектов на предоставление грантов. Об этом сообщила сегодня директор АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Зульфия Сафина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Мы получили очень красивые, содержательные, актуальные экологические проекты – их пятнадцать. Это забота о родниках и колодцах, посадка деревьев. Это огромное количество красивых проектов о том, как заботиться о домашних питомцах», – рассказала она.
На экологические гранты могут претендовать не только некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения, а также активные граждане, которые хотят объединить вокруг себя волонтеров. Все они могут представить свои заявки в Фонд природы.
«Конкурс проводится до 25 октября. Много актуальных направлений: экопросвещение, защита животных, экологически ответственный бизнес, медиа в экосфере. Участвовать могут физические лица и некоммерческие организации, и по условиям конкурса здесь тоже неплохая финансовая поддержка», – отметила Зульфия Сафина.