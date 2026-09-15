Более 2,2 тыс. резервных участков для голосования на выборах определено в РТ

В Татарстане определено более 2,2 тыс. резервных участков для голосования. При необходимости участковая избирательная комиссия переведет голосование на резервный участок, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства региона.

«В этом году зарезервированы автобусы для голосования на всей территории республики – в городах и районных центрах. Это нововведение в свое время было предложено Казанью – резервирование вместительных автобусов. И в случае определенных ситуаций можно перейти на голосование в автобусах», – рассказал он.

Проведение выборов в Татарстане обеспечат 65 территориальных избирательных комиссий и свыше 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. Все три дня голосования избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов, отметил глава Центризбиркома.

По его словам, образованы также 42 временных избирательных участка. Они будут располагаться в местах временного пребывания граждан: 36 – в клиниках, больницах и госпиталях ветеранов войн, два – в санаториях «Ливадия» и «Бакирово», четыре – в следственных изоляторах.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.