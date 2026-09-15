В преддверии выборов обходчики посетили 95% домов и квартир избирателей РТ

В Татарстане сегодня завершается подомовой обход избирателей в рамках всероссийского проекта «ИнформУИК». Обходчики обошли 95% домов и квартир избирателей, чтобы рассказать о выборах. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Завершается адресное информирование избирателей. В этом году проект „ИнформУИК“ реализовывался в Казани и Набережных Челнах. В нем были задействованы более 3,2 тыс. обходчиков – специально подготовленных членов избирательной комиссии. Свыше 87% избирателей открыли им двери, и общение состоялось», – заявил он.

Для информирования избирателей о предстоящих выборах в Татарстане размещено около 500 тыс. плакатов на двух государственных языках, установлено более 2,5 тыс. информационных стендов. О выборах также информируют 125 билбордов, 90 электронных экранов и медиафасадов, отметил председатель ЦИК.

«Только за последний месяц в эфире телеканалов вышло 90 репортажей, в СМИ опубликовано 729 информационных статей, в социальных сетях – около 1,5 тыс. сообщений», – подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.