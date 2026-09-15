Глава МЧС РФ встретился с гендиректором гражданской обороны Саудовской Аравии

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Глава МЧС России Александр Куренков встретился в Москве с генеральным директором гражданской обороны Королевства Саудовская Аравия Хамадом Сулейманом Аль-Фараджа. Об этом сообщает МЧС РФ.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовки специалистов, развития технологий и взаимодействия в рамках Международной организации гражданской обороны.

Одним из направлений сотрудничества является развитие технологий и инноваций. В частности, представители Саудовской Аравии активно участвовали в Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани, где были представлены современные решения в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, систем раннего оповещения, предупреждения и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

«Новейшие разработки должны находить практическое применение в работе пожарных и спасателей. Они позволяют повышать эффективность реагирования и одновременно обеспечивать безопасность специалистов. Знаем, что вы также активно развиваете данное направление и широко применяете современные технологии в своей работе», – подчеркнул Александр Куренков.