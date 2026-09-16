Активисты «Школьного экопатруля» помогли ликвидировать более 51 тыс. свалок

В течение года каждый школьник Татарстана может принять участие в конкурсе «Школьный экопатруль». Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Конкурс проходит в республике с 2014 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За все время юные экологи выявили и помогли ликвидировать более 51 тыс. несанкционированных свалок, сообщил он.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в мультисервисе «Я-школьник» и направить фото зафиксированных свалок. Экологи примут соответствующие меры, а школьники за активную позицию получат баллы. Конкурс проводится среди городских и сельских школ.

Конкурс направлен на вовлечение татарстанцев в природоохранную деятельность, формирование экологической культуры и навыков раздельного сбора отходов, а также способствуют достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».