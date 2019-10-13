Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Сегодня сборная России по футболу разгромила в гостях команду Кипра (5:0) в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В составе россиян отличились Денис Черышев (дубль), Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

За два тура до окончания отборочного турнира подопечные Станислава Черчесова обеспечили себе как минимум второе место в группе. Россияне, на счету которых 21 очко, на 11 баллов опережают сборную Кипра, идущую на 3-м месте.

Лидирует в отборочной группе I сборная Бельгии, на счету которой 24 очка. Россияне имеют шансы догнать бельгийцев. 16 ноября команда Черчесова сыграет с бельгийцами дома. Последний матч отборочного турнира россияне проведут с гостях против сборной Сан-Марино 19 ноября.

Это пятое подряд попадание сборной России в финальную часть чемпионатов Европы, начиная с 2004 года.

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