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На федеральных трассах в Татарстане проводятся подготовительные мероприятия из-за ухудшения погодных условий. Проезжую часть обработают противогололедными материалами, а для оперативной очистки дорог задействуют спецтехнику, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«По данным Гидрометцентра России, днем 24 ноября, а затем и в ночь на 25 ноября, в ряде районов Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, а также Нижегородской и Ульяновской областей ожидается ухудшение погодных условий: снегопад, местами с метелью. Это приведет к значительному снижению видимости – до 500 метров. Дополнительную опасность будет представлять сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В Татарстане планируется задействовать 159 единиц спецтехники: 129 комбинированных дорожных машин и 30 погрузчиков. При необходимости будет организовано дежурство тяжелой техники на сложных участках.

Автомобилистов просят выбирать оптимальные маршруты движения и скорость с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию и боковой интервал по отношению к другому транспорту, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В случае нештатной ситуации на федеральных дорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8(843)273-54-08 или в службу спасения 112.