Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (КФУ) выступили с концертной программой для призывников Татарстана. Мероприятие прошло 18 ноября в Республиканском центре «Патриот».

В концерте приняли участие хор имени Леонида Усцова, театральный коллектив «Джо Ди Маджио», солисты и танцевальные коллективы института. Артисты исполнили песни на русском и татарском языках, представили военные и современные композиции, а также народные танцевальные номера.

Завершилось выступление совместным исполнением песни «Непобедимы». С напутственными словами к призывникам обратились Альберт Гималетдинов и Ильшат Каримов.

В подготовке концертной программы участвовали Эльвира Закирова и Эра Данилова.