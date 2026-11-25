С заявлением в полицию пришел 65-летний житель Челнов, который по возвращении домой обнаружил беспорядок, разбитую бытовую технику и распиленный болгаркой сейф.

Как рассказали в МВД по РТ, выяснилось, что аферисты позвонили 24-летней дочери челнинца, жившей в Москве, и убедили ее провести онлайн-обыск в квартире родителей под предлогом их возможного участия в террористической деятельности. Девушка приехала в Челны, однако не смогла найти ключ от сейфа отца. Тогда мошенники потребовали увести родителей из квартиры, а ключ от нее оставить в условленном месте.

Всю информацию злоумышленники передали 21-летнему студенту КФУ, убежденному в том, что он помогает спецслужбам разоблачить террористов. На свои деньги парень купил болгарку, проник в квартиру, взломал сейф и похитил находившиеся там ювелирные изделия на сумму более 900 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Студента задержали и взяли под подписку о невыезде, свою вину он признал. Похищенное он хранил в своем автомобиле, ожидая дальнейших указаний кураторов.