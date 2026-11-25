Фото: unics.ru

Первый заместитель генерального директора и спортивный директор баскетбольного клуба УНИКС Богдан Богачев переизбран на должность президента Федерации баскетбола Республики Татарстан. Решение было принято сегодня, 25 ноября, на отчётно-выборной конференции организации.

Коллектив УНИКСа поздравил Богачева с переизбранием, отметив его лидерские качества, высокую компетентность и организаторский талант, проявленные за прошедшие четыре года. В клубе пожелали ему новых успехов на ответственном посту и реализации всех намеченных планов, выразив поддержку в дальнейшем развитии баскетбола в республике.

Напомним, что Богачев совмещает работу в УНИКСе с руководством республиканской федерацией. Под его управлением баскетбол в Татарстане демонстрирует устойчивый рост, а казанский клуб остаётся одним из лидеров Единой лиги ВТБ.