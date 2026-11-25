Фото: IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) решила обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян в Федеральном суде Швейцарии.

Об этом сообщается в аккаунте организации в соцсети X.

Решение было принято на совете IIHF, который проходит с 23 по 27 ноября в Цюрихе.

Как говорится в заявлении организации, оно основано на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров CAS.

«По итогам недавнего заседания совет IIHF принял решение обжаловать решение CAS относительно участия России в чемпионатах IIHF в Федеральном трибунале Швейцарии. Решение основано на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров в составе арбитражного суда, особенно в свете недавно появившейся информации о потенциальных связях между этими двумя арбитрами и Россией», — говорится в заявлении IIHF.

В организации подчеркнули, что считают необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии, учитывая значимость решения и его последствия для международного хоккея.

«Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает совершенно необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии», — добавили в IIHF.