Сегодня в Елабуге по программе льготной приватизации «1 рубль за объект» были подведены итоги торгов, по результатам которых старинное здание – усадьба купца Ушкова – обрело нового владельца, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В советские годы этот объект, расположенный на улице Гассара, дом 6, был известен как первый в истории города детский сад. Двухэтажное кирпичное строение площадью 656,5 квадратных метра, возведенное во второй половине XIX века на средства елабужского купца, мецената и городского главы Никиты Ивановича Ушкова, является памятником регионального значения.

При кадастровой стоимости более 7,7 миллиона рублей исторический особняк за символическую цену в один рубль приобрел елабужский инвестор, который уже имеет успешный опыт восстановления объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии и их последующего вовлечения в хозяйственный оборот.

Помимо самого здания, новый собственник получает в аренду за 1 рубль на период проведения реставрационных работ земельный участок площадью 2 467 квадратных метров с возможностью последующего выкупа.

В настоящее время данный инвестор завершает восстановительные работы во флигеле мещанина Новикова (город Елабуга, улица Казанская, 45), построенном в 1852 году. В ближайшее время в этом помещении планируется открытие частного музейного центра.

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, что усадьба Ушкова является очередным примером эффективности программы «1 рубль за объект».

«Усадьба Ушкова – еще один пример того, как программа работает на практике. Инвестор не просто получает здание – он получает территорию для развития и поддержку Комитета на всех этапах. И главное: это не первый его проект. Значит, механизм действительно привлекает тех, кто готов вкладываться в сохранение наследия всерьез и надолго. Предлагаем инвесторам обратить внимание и на другие объекты, которые реализуются в настоящее время по льготной цене», – заявил он.

Стоит отметить, что в Елабуге, входящей в список исторических поселений федерального значения, насчитывается 262 объекта культурного наследия. На сегодняшний день по данной программе в городе уже реализовано пять аварийных объектов, еще пять планируется передать инвесторам до конца текущего года.