Октябрьское падение объемов ипотечного кредитования является частью затяжного нисходящего тренда, который длится уже свыше трех лет. Из-за высоких ставок рыночные жилищные займы стали фактически недоступны для большинства граждан. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал вице-президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.

«Большая часть ипотечных кредитов на сегодняшний момент – это заградительная ипотека. Для людей она абсолютно недоступна, и такая высокая процентная ставка, безусловно, блокирует возможность получать кредиты. Гораздо более разумными в нынешней ситуации являются аренда жилья и размещение денежных средств на депозитах для того, чтобы приумножать этот капитал с целью покупки. Поскольку рост цен замедлился, такая стратегия является наиболее разумной с точки зрения потребительского поведения на рынке жилья», – отметил Апрелев.

Эксперт указал на заметное уменьшение среднего срока ипотечных договоров: если в периоды рыночного бума россияне оформляли кредиты на 20–28 лет, то сегодня этот показатель опустился до 17 лет. Заемщики стремятся расплатиться с банками как можно быстрее.

Кроме того, изменилась сама структура спроса. По оценкам специалиста, свыше 70% покупателей привлекают заемные средства не ради покупки первой квартиры, а для улучшения жилищных условий через обмен.

«В основном люди берут ипотеку для того, чтобы обслуживать обменные операции на вторичном рынке. То есть для того, чтобы купить новое жилье, которое лучше отражает потребности человека: он берет ипотеку, а потом продает свое старое жилье и гасит этот ипотечный кредит досрочно. Либо человек рассматривает альтернативную сделку – покупку и одновременную продажу собственного жилья – и берет небольшой ипотечный кредит, которого ему не хватает для того, чтобы покрыть разницу в стоимости. Вот это на сегодня 80% всех сделок на рынке недвижимости», – подчеркнул спикер.

Покупатели стараются опираться на собственные сбережения или берут небольшие суммы в долг с расчетом на быстрое закрытие кредита после продажи имеющейся недвижимости либо окончания срока вкладов. Таким образом, вторичный сегмент сегодня держится преимущественно на альтернативных сделках.

При этом стагнация охватывает и сам рынок готового жилья. В качестве показательного примера Апрелев привел столицу, где в октябре, традиционно высоком деловом сезоне, впервые за четыре года зафиксировано снижение числа сделок. По мнению эксперта, дело не только в дорогих кредитах, но и в падении располагаемых доходов населения.