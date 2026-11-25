Мужчина попытался затащить в подъезд незнакомую девочку и попал на видео. Инцидент произошел в Ижевске, запись облетела соцсети.

Как рассказала член СПЧ и известный журналист Марина Ахмедова, мужчине 31 год, в Ижевск он переехал из Татарстана.

«Средь бела дня мужчина хватает незнакомую девочку и тащит ее в подъезд. Ее спасло лишь то, что она громко закричала: "Помогите!" Девочке повезло, не у всех людей включается такая реакция: многие, особенно дети, впадают в ступор. Благодаря крику она вырвалась и убежала», – прокомментировала видео Ахмедова.

По ее информации, напавший на девочку мужчина работает на бетонном заводе, в августе он женился.

«Суровое наказание он вряд ли получит. Значит, будет еще ребенок, который, возможно, не сумеет закричать», – написала Ахмедова в МАКС.