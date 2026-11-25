Оживления на ипотечном рынке в ближайшее время ждать не стоит: объемы выдачи кредитов сохранятся на уровне октября с возможными колебаниями в пределах 10–15%, при этом не исключено и дальнейшее сокращение спроса. Такой прогноз в интервью агентству «Татар-информ» озвучил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Эксперт отметил, что октябрьское охлаждение рынка было закономерным и связано с корректировкой условий семейной ипотеки, вступившей в силу 1 октября 2026 года. Поскольку на эту госпрограмму приходилась львиная доля всех жилищных займов, покупатели стремились заключить сделки заранее.

«Те, кто планировал приобрести квартиру по семейной ипотеке, старались выйти на сделку в августе либо уже в сентябре. Поэтому перевес на сентябрь достаточно высокий, и статистика как раз об этом говорит», — пояснил Руслан Садреев.

По словам спикера, обновленная программа стала более адресной: теперь размер ставки напрямую привязан к числу детей в семье. Дополнительным сдерживающим фактором для заемщиков выступили сокращение льготного периода кредитования до 15 лет и обязательное требование о прописке в купленной квартире. Хотя круг потенциальных участников программы остается широким, новые ограничения не позволят рынку перейти к росту, а дальнейшая динамика покажет, продолжится ли спад.

В сложившихся условиях Садреев рекомендует покупателям присмотреться к вторичному сегменту. За последний год ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» сократился вдвое — с 30% до примерно 15%, при этом готовое жилье не дешевеет, а в отдельных категориях даже прибавляет в цене.

«Сегодня процентная ставка на вторичном рынке находится в диапазоне 17–19% годовых. Но если сумма кредита небольшая, условно 3–4 млн рублей, то семья со средним доходом в принципе может её осилить с учетом своих обстоятельств в целях приобретения подходящего объекта. Например, кто-то планирует продать другой объект недвижимости и позже закрыть кредит полностью или получить дивиденды, например, со вклада, и частично погасить задолженность по кредиту. Если использовать эти инструменты, то сегодня выгодно купить квартиру и на вторичном рынке», — резюмировал эксперт.