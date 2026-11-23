Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Жительница деревни Чувашские Кищаки Буинского района Анастасия Петрова готовит для участников специальной военной операции домашнюю еду. Чтобы блюда могли храниться и доезжать до передовой, она приобрела автоклав и освоила приготовление продуктов в реторт-пакетах. На фронте ее посылки знают под позывным Сойка, а бойцы в благодарность даже написали для нее песню.

Помогать военнослужащим Анастасия решила после того, как узнала о трудностях, с которыми сталкивались ее двоюродные братья на передовой. Четверо родственников женщины отправились в зону СВО, трое из них погибли. Их истории стали для нее личным поводом не оставаться в стороне.

«Я, их сестра, должна продолжать их дело. Защищая тех, кто защищает нас, я хоть на шаг приближаю нашу Победу», – говорит Анастасия.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

После основной работы женщина возвращается домой и вместе с детьми берется за приготовление еды. У нее четверо детей: старшему Мише 10 лет, младшей Злате – два года. Дети помогают маме чистить овощи, подавать продукты и готовить ингредиенты. Анастасия рассказывает им, как бойцы ждут домашнюю еду и радуются знакомым вкусам.

Для приготовления больших партий продуктов она приобрела автоклав. Мясные каши, борщи и другие блюда фасуют в специальные реторт-пакеты, после чего обрабатывают в автоклаве. За один раз удается приготовить около 18 порций весом 400–500 граммов. Чтобы увеличить объемы производства, сейчас Анастасия вместе с единомышленниками собирает средства на покупку второго аппарата.

Женщина постоянно пробует новые рецепты. Например, недавно приготовила в автоклаве том-ям с креветками, а также отправила бойцам борщ из свеклы, которую привезли волонтеры. Кроме готовых блюд, она заготавливает грибы и травы.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Недавно вместе с гуманитарным грузом из Буинска на передовую отправили рыбные каши и борщи. Бойцы благодарят Анастасию за домашнюю еду, присылают фотографии и видео. За ее работой следят и военнослужащие из других регионов – в частности, волонтеры из Ульяновской области передают ей просьбы от своих земляков.

Помощь Анастасии не ограничивается приготовлением продуктов. Она участвует в отправке строительных материалов для обустройства блиндажей, координирует волонтеров из Татарстана и Ульяновской области. В этом деле ей помогают дальнобойщики, односельчане и активисты из других районов.

«Мы восхищаемся мужеством Анастасии. У нее маленькие дети, она на ногах день и ночь. На днях отправила пакеты с домашней едой в полк, где служит мой брат Ильхам. Как она все успевает! Спасибо тебе, Настя, пусть твои добрые дела вернутся к тебе», – говорит волонтер из деревни Адав-Тулумбаево Гузель Заббарова.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Анастасия признается, что иногда встречает непонимание, но прекращать работу не собирается. Ее главная мечта – чтобы боевые действия поскорее закончились, а военнослужащие вернулись домой живыми и здоровыми.