В Казани сегодня состоялся концерт для матерей бойцов СВО «Вместе с вами». Торжественное мероприятие прошло в филиале фонда «Защитники Отечества». На сцене выступили артисты Республики Татарстан, а также некоторые из приглашенных гостей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-иформ»

«Мы рады, что вы пришли сегодня к нам в преддверии замечательного праздника, Дня матери. Мы, женщины, мамы, можем гордиться очень многими вещами. Мы реализуемся на работе, реализуемся как женщины. Но ничто не сравнится с тем, какие мы мамы, кого мы воспитали. И сегодня здесь те мамы, которые воспитали лучших людей нашего общества. Тех людей, которые в час, когда это было нужно, встали на защиту нашей страны. И в том, что ваши парни так поступили, есть ваша заслуга», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Сегодня здесь собралось множество женщин, воспитавших бойцов, вставших на защиту нашей Родины. Многие из них уже были знакомы друг с другом, кому-то еще предстоит познакомиться.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-иформ»

«Мой сын был офицером, окончил военно-морское училище, был водолазом-разведчиком. Их отправили в 2022 году в мае. Они были офицерами и отправились туда в первую очередь. К сожалению, он погиб. Но не хотелось бы говорить о грустном. Я благодарю фонд "Защитники Отечества" за такой праздник. Это хороший повод собраться мамочкам, пообщаться и разделить как грустные, так и приятные моменты. Жизнь продолжается», – рассказала мама бойца спецоперации Рима Маршева.

Помимо артистов республики и почетных гостей мероприятия на сцене выступила Ильмира Жарская – мать Героя России Ивана Жарского. Она прочитала зрителям стихи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-иформ»

«Мы очень благодарны фонду "Защитники Отечества" за все организованные мероприятия. Я очень довольна его работой. Эта встреча – сближение народа, очень приятно, когда мы все вместе встречаемся, общаемся. Я горжусь своим сыном, а также всеми сыновьями, которые сейчас служат там. Низкий поклон их матерям», – рассказала Ильмира Жарская.

Помимо Ильмиры Жарской на концерт сегодня также пришла Разия Баксикова – мама Героя России Расима Баксикова.

«Я рада, что для мам устраивают такие праздники. Есть у людей время, чтобы устроить такой приятный праздник в тяжелые будни», – рассказала Разия Баксикова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-иформ»

Мероприятие посетила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она также выступила перед мамами бойцов.

«Вы воспитали тех, кем гордимся мы, кем гордитесь вы. В этом ваша материнская сила. Безусловно, мы как министерство социальной защиты всегда готовы вам помочь. Никогда не стесняйтесь обратиться к нам или в фонд, не закрывайтесь, не замыкайтесь», – сказала со сцены Эльмира Зарипова.

После концерта в филиале фонда прошло чаепитие.